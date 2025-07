"Fue una experiencia fuerte": Sherlyn revela cómo fue trabajar con Luis de Llano en su niñez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días, el nombre de Luis de Llano ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido al fallo que hubo en su contra por el caso Sasha Sokol, con quien el productor mantuvo una relación sentimental cuando esta apenas tenía 14 años y él fungía como su jefe. En ese sentido, la prensa buscó a Sherlyn para preguntarle cómo había sido su experiencia trabajando con el hermano de Julissa, cuando ella también era menor de edad.

Al ser captada a las afueras de Televisa, la actriz y cantante mexicana reveló cómo había sido trabajar en la banda Kids en su infancia bajo la dirección de Luis y solo tuvo buenos comentarios sobre él: "A mí me trató espectacular siempre, tanto él como todo su equipo". Aunque no tiene nada malo de qué decir del productor, Sherlyn admitió que haber trabajado desde pequeña fue una experiencia "fuerte" que la forjó.

Luis me metió a ese grupo cuando yo tenía, creo, como 8-9 años y fue una experiencia fuerte porque teníamos muchas giras, yo venía de hacer puros proyectos sola y de pronto involucrarte en un grupo, no es lo mismo, aprendí al tema de compartir y no el tema individual", dijo.

La actriz destacó que, aunque fue un proceso demandante, nunca sintió situaciones incómodas o fuera de lugar. "Aprendí mucho, giramos mucho, estuvimos con los Kabahs, con Ragazzi y con los que eran parte del equipo de conceptos, y aprendí mucho, pero en nuestro tema, pues bueno, Luis siempre superrespetuoso con nosotros. Nunca hubo un tema que yo viera o que me hiciera sentir incómoda ni mucho menos", afirmó la nacida en Guadalajara.

Sherlyn comenzó su carrera desde que era una niña

Sherlyn también expresó empatía hacia quienes han alzado la voz sobre situaciones de abuso, dejando claro que su testimonio no busca invalidar las declaraciones de Sasha: "Entiendo ahora que sale todo esto de lo de Sasha que es muy delicado, pero puedo hablar por mi experiencia y en mi caso. No con esto estoy diciendo que lo otro no pasó, simplemente estoy diciendo que en nuestro caso nunca hubo ninguna falta de respeto", puntualizó.

Cambiando de tema, Sherlyn declaró si ella piensa apoyar a su hijo André, de 5 años, en caso de que quiera seguir sus pasos: "Sí, por supuesto, pero ya que esté más grande, ya que tenga mucho más criterio para decidir si esto es una profesión a la que le va a dedicar: disciplina, pasión, estudio, trabajo, porque si es nada más como por: ‘Ay, ahorita se me antojó de hobbie, no’. Y yo creo que cada uno tiene una personalidad y una pasión que te mueve", comentó.

Sobre sus planes de tener otro bebé y una pareja, la actriz reveló que, aunque en el pasado intentó agrandar su familia, ha decidido dejar toda su esperanza en el terreno de la fe, además de mantener una actitud abierta ante lo que pueda venir. "Sí, yo creo que ya niños, porque lo intentamos, ya saben, el año pasado pasamos un proceso fuerte ahí, no se dio, sigue pasando el tiempo y si por algo no se está dando, pues bueno, vamos a soltar esa idea, ¿quién quita? Y un día nos dan la sorpresa, pero por el momento no".

Estoy contenta, no estoy en una relación, estoy soltera, pero me dejo querer de vez en cuando", añadió.

Fuente: Tribuna