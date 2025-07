¿Infiel y estafador? Acusan al 'Escorpión Dorado' de defraudar a Tania Rincón con 1mdp

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que 'El Escorpión Dorado' no está cerca de ver la luz de la calma, pues en medio de su escándalo de infidelidad, también ha sido acusado de estafador, ya que hace poco una periodista mexicana acaba de asegurar que la querida presentadora, Tania Rincón, invirtió en uno de sus proyectos deportivos, y por desgracia el influencer la habría defraudado con un millón de pesos.

Como se sabe, la Kings League Américas, es una liga de fútbol 7 que fue creada por el exfutbolista Gerard Piqué en Barcelona, España, pero al tener tanto éxito, se ha extendido a diferentes partes del mundo, y una es en México, donde los hermanos influencers, decidieron crear el suyo, Peluche Caligari, teniendo tanto su versión masculina como femenina, siendo esta segunda para que la buscaron una socia, seleccionando a Rincón.

Fue en noviembre del 2024 cuando la presentadora del programa Hoy se integró oficialmente al proyecto con la plantilla Queens League, sin embargo, después de casi tres meses como presidenta, la presentadora a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, renunció al puesto y aseguró que lo hacía por sus ocupaciones en Televisa, en TUDN y muchos otros proyectos que no e permitían dedicarle el tiempo que merecía.

Pero ahora, a seis meses de su salida, la periodista Inés Moreno, a través de su canal de YouTube, acaba de afirmar que su salida fue por problemas financieros, asegurando que Alex y Gabriel Montiel no le dieron nada de su inversión y ahora están peleados y no quiere saber nada de ellos: "Parece que Tania Rincón invirtió casi un millón de pesos en esto, al ser presidenta. Hay que invertirle para buscar patrocinios, comprar camisetas, pagar a todo mundo y luego se recogen las ganancias mismas que nunca vio Tania Rincón".

Supuestamente, la expresentadora de Guerreros 2020, ha decidido quedarse callada y no hablar, porque no quiere hacer un gran problema de esto, y al inicio quiso seguir para no quedar mal con las chicas, pero al final decidió salirse al no recibir ni un solo peso, y ya no seguir perdiendo más: "No le pagaron bien y ella se quedó callada, se resignó para seguir trabajando con el equipo de las chicas y no quedarles mal, a pesar de que pues no le habían pagado y estaba muy molesta con los hermanos Montiel".

Fuente: Tribuna del Yaqui