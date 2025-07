Kenia OS y Peso Pluma derrochan amor en concierto de Bad Bunny; fueron captados en VIDEO

Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- El pasado domingo, Bad Bunny conquistó a Puerto Rico con su presentación No Me Quiero Ir De Aquí, en el Coliseo de Puerto Rico. Como era de esperarse, al lugar asistieron varias estrellas; entre ellos se pudo apreciar a la pareja del momento: Peso Pluma y Kenia OS, quienes no pudieron ocultar el profundo amor que sienten el uno por el otro, así como también demostraron lo bien que se llevan.

Se dice que la clave de una buena relación es recordar que ambos también pueden ser amigos, y en los clips que circulan por Internet se aprecia a la pareja disfrutar a lo grande. En uno de los videos cortos, se puede ver a Kenia lanzando un pastel de chocolate sobre el rostro del cantante de Ella Baila Sola, mientras que en otro clip se observa que ambos disfrutan del reguetón de una manera muy íntima y divertida.

Kenia OS y Peso Pluma disfrutan del concierto de Bad Bunny

En las imágenes se aprecia que Kenia lleva puesto un atuendo color azul dividido en un top y una falda corta. La cintura de la influencer está engalanada con un cinturón dorado que combina perfectamente con las pulseras que la estrella trae puestas en las muñecas. Mientras que su pareja optó por un atuendo mucho más relajado, pues se le ve portar una playera oversize (también azul) y una gorra con visera de color más oscuro.

La pareja de famosos parece que no hace más que conquistar corazones, pues en la red social X (antes Twitter), una gran cantidad de personas ya compartieron algunos videos en los que se les aprecia compartiendo tiernos momentos. ¿Será que esta vez Peso Pluma realmente ha sido conquistado? Como muchos recordarán, hace algunos meses se le vinculaba amorosamente con varias artistas, entre las que destacó Anitta.

Cabe señalar que, de nueva cuenta, Peso Pluma demostró ser un gran fan de Bad Bunny, pues en el año 2023 se le vio disfrutar a lo grande del show del reguetonero en el Festival Coachella, en el estado de California, donde se dejó ver bastante emocionado por haber pasado tiempo con el ‘Conejo Malo’, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, cantando y bailando varias de sus canciones.

