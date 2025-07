Luto en los K-Dramas: Kang Seo Ha muere de terrible enfermedad: "El dolor era inmenso"

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Desgraciadamente la industria de los K-Dramas se viste de luto, a causa de que recientemente se confirmó la tan lamentable muerte de la reconocida actriz coreana, Kang Seo Ha, con tan solo 31 años de edad, después de varios meses luchando en contra de terrible enfermedad. La hermana de la artista originaria de Corea del Sur, declaró que en los últimos meses "el dolor era inmenso" y casi no podía soportarlo.

Después de varios meses de una lucha secreta contra el cáncer estomacal en fase terminal, desgraciadamente Kang Seo perdió la vida este lunes 14 de julio mientras que se encontraba en la sala 8 del Hospital St. Mary de Seúl. Según los informes, solo familiares y amigos cercanos sabían de este padecimiento, debido a que a que ella quiso mantener en secreto las complicaciones que se estaban presentando, como el hecho de que dicho padecimiento avanzaba agresivamente.

Ahora, su familia decidió emplear su cuenta de Instagram para compartir un video en el que salen varios de los mejores momentos de la actriz de Schoolgirl Detectives, con un devastador mensaje, en el que confirma que en los últimos momentos de vida sufría de un insoportable dolor: "Incluso soportando un dolor tan inmenso, te preocupaste por quienes te rodeaban y por mí. Aunque no pudiste comer durante meses, insististe en pagar mis comidas con tu tarjeta y nunca me dejaste saltarme una. Mi ángel, que nos dejó demasiado pronto".

Finalmente la hermana de la actriz, compartió las últimas palabras de la actriz de K-Dramas, que estremecieron a millones, pues asegura que pese a todo el dolor, ella agradecía que no fuera peor la situación y seguía buscando lo bueno dentro de lo malo, por lo que ahora solo desea que esté feliz y no sienta nada de dolor donde se encuentre: "Incluso mientras lo soportabas todo con analgésicos, dijiste que estabas agradecida de que no fuera peor, y me sentí realmente avergonzada. Mi querida hermana, pasaste por mucho. ¡Espero que solo seas feliz y estés libre de dolor donde estás ahora!".

¿Quién era Kang Seo Ha?

Nacida en 1994, Kang Seo tenía actualmente 31 años de edad, y a lo largo de su infancia siempre supo que iba a dedicarse al mundo del entretenimiento y se graduó de la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Nacional de Artes de Corea. Sus primeros trabajos fueron en videos musicales, como Getting Farther Away de Brave Guys, en 2012, y después de un par de años, destacó en los K-Dramas, como Assembly, First Love Again, Through the Waves, y muchos más. Su última actuación fue como protagonista en la película Mangnaein, que fue un gran éxito.

Fuente: Tribuna del Yaqui