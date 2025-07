Majo Aguilar rompe el silencio sobre Ángela Aguilar y estremece con inesperada confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Majo Aguilar, durante una sincera entrevista para Venga la Alegría, y otros medios de comunicación, rompió el silencio sobre los recientes ataques en redes sociales dirigidos a su tan polémica prima paterna, Ángela Aguilar. Aunque reconoció que no han conversado directamente sobre el tema, mostró empatía ante la situación y condenó el hostigamiento digital, haciendo una inesperada confesión.

Majo fue abordada por la prensa de TV Azteca y otros medios de comunicación, y con la sinceridad que tanto la caracteriza, estremeció a la prensa, al confesar que ya no habla con su prima, pero que está consiente que pasa un terrible momento por todo el hate y eso lo reprueba sin importar el porqué estén distanciadas: "Yo creo que a cualquier persona le afecta. Nosotras no hablamos, entonces no sé, pero supongo que obviamente le debe de afectar mucho. Y pues no, no está padre el hate para nadie, nunca, ¿no? Se me hace feo".

En otro momento, Majo abordó su vida privada y reveló detalles sobre el fin de su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky. La famosa dejó claro que todo terminó de manera cordial y sin conflictos, asegurando que no hay más que agradecimiento por todo lo bueno que compartieron: "Yo siempre voy a estar súper agradecida con Gil de todas las cosas bonitas que me enseñó. Yo sé que también le dejé cosas muy bellas. Nos seguimos hablando de pronto para checar cómo estamos".

Lejos de cerrar la puerta a una colaboración, la integrante de la dinastía Aguilar señaló que no descarta volver a trabajar con el intérprete de Bailemos Hasta Quemarnos más adelante: "Y no, pues la verdad fue todo muy bien, o sea, con muchísimo amor y con muchísimo respeto que es lo más importante. Y pues quién sabe, igual hasta después saquemos una canción juntos otra vez. Yo lo respeto mucho como artista y lo quiero".

Por otro lado, la intérprete de temas como Ya No Voy a Llorar, se mostró entusiasta al hablar sobre Yuridia, quien recientemente dio a luz a su tercer hijo, y con quien está a punto de lanzar un dueto: "No, no lo he conocido, pero acaba de nacer. Ay sí, está muy lindo, solo lo que ha subido ella. Me da mucho gusto que esté muy contenta". Con estas declaraciones, Majo expuso su carácter conciliador y afectuoso, tanto en lo profesional como en lo personal. Su postura frente a las polémicas y su apertura a futuros proyectos reflejan una madurez que ha sabido cultivar a lo largo de su trayectoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui