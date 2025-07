Maribel Guardia reaparece en 'Ventaneando' y confirma si Marco Chacón la engañó con alumna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, el nombre de Maribel Guardia regresó a los titulares de la prensa debido a que surgieron nuevos rumores de que su esposo Marco Chacón le fue infiel y que presuntamente, ella lo perdonó. De hecho, fue Imelda Garza Tuñón quien avivó las especulaciones, pues durante una reciente entrevista señaló que la costarricense y su marido le habrían confesado que estaban atravesando una severa crisis matrimonial.

Con el fin de platicar de este y otros temas, la actriz de Televisa concedió una entrevista exclusiva al programa Ventaneando, donde en primer lugar respondió a las recientes declaraciones de Saddam Castillejos, quien fuera uno de sus abogados, pues este aseguró que Maribel estaba en disputa por la guarda y custodia de su nieto José Julián, situación que ella negó rotundamente.

No sé, la verdad no sé qué pasó porque es que tengo varios abogados y creo que, pues no sé qué le pasó porque nada más lejos de la realidad", dijo visiblemente sorprendida por la información difundida.

Guardia enfatizó haber denunciado a Imelda nunca fue con la intención de asumir el cuidado legal del pequeño, único hijo de su fallecido heredero, Julián Figueroa: "Que quede clarísimo que yo no me quiero quedar con el bebé. Lo amo con el alma y si algún día me necesitara le dedicaría la vida, pero no está en mis planes eso", expresó, cerrando la puerta a los rumores sobre una posible batalla legal con Imelda Tuñón en este sentido.

Al ser cuestionada sobre presuntas acciones contra el abogado que divulgó la versión, la actriz de telenovelas como Tú y yo y Corona de lágrimas respondió: "No, no, tampoco es para tanto. Digo, creo que más bien creo que lo hizo por defenderme, ¿no? Pero no lo hizo de la manera correcta".

Maribel Guardia desmiente crisis matrimonial por infidelidad

Antes de terminar la entrevista, la costarricense enfrentó especulaciones sobre una supuesta infidelidad de su esposo, Marco Chacón. Según versiones de Gustavo Adolfo Infante, se habría descubierto que Chacón salía con una alumna de la universidad donde él trabaja y por ello, incluso habría sido despedido. Sin embargo, Maribel desmintió este escándalo, señalando que recientemente Marco renovó su contrato laboral.

A mi marido le va muy bien en la universidad. Justamente publicó un video porque fue a firmar su contrato, que ha firmado durante años. Así que, pues, hablan los hechos. No las intrigas ni las palabras".

Además, la también cantante y conductora agregó: "Marco siempre ha estado conmigo. Sí, tenemos casi 30 años juntos. Gracias a Dios, hasta ahora bien", aseguró. Finalmente, en el marco del décimo aniversario luctuoso de Joan Sebastian, Maribel se mostró agradecida por el legado del cantautor, quien fue su pareja y con él concibió a su único hijo.

A Joan siempre lo voy a recordar con un gran cariño, con mucho respeto. Fue el padre de mi hijo, un gran amigo para mí. Una persona buena, una persona muy mágica y me dejó rodeada de cosas muy lindas en la vida, como sus hijas que las quiero muchísimo y que las tengo cerca y también mi nieto, por supuesto, ¿verdad?", declaró.

