¿Pleito en Televisa? Dulce María se sincera y confiesa porqué no regresa a las novelas

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Dulce María, acaba de brindar una entrevista en la que decidió sincerarse de su retiro voluntario de los foros de grabaciones, pese a que sí tiene ofrecimientos de los productores de Televisa, confesando por primera vez porqué no regresa a las novelas, ¿será acaso que hay un fuerte pleito entre los altos mandos y la querida celebridad?

Dulce en la década de los 2000's, saltó a la fama gracias a sus personajes en Clase 406, pero sobre todo como 'Roberta' en Rebelde, la cual también le abrió la puerta a la música, donde se ha desenvuelto con gran éxito. Pero, actualmente, tiene más de dos años que no ha querido regresar a los melodramas, desde Pienso En Ti, que protagonizó junto a David Zepeda, en el año del 2023, y detrás de esto hay una importante razón.

A través de una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, la reconocida cantante confesó que por ahora, ella no desea trabajar en melodramas, pero no por pleitos con la empresa de Emilio Azcárraga, sino porque se enfoca en su música y labor de madre, pero que si le ofrecen un proyecto donde pueda acomodar todo eso a la perfección, no dudará en aceptar: "La verdad es que estoy abierta a todo lo que la vida me pueda traer, sí estoy regresando a la música, y estoy eligiendo los proyectos que me permitan tener ese equilibrio entre la vida personal de la profesional, pero si llega un proyecto padre y todo, lo hacemos".

Ante esto, declaró que ella como madre y esposa, además de artista, se ha enfocado en encontrar esa versión de ella misma, donde a todo le dé su lugar y no descuidar nada, en especial seguir con las cosas que ama y le emocionan, como el componer, que dice es más especial porque cuando le dedica ese tiempo lo hace con amor: "Es un proceso, encontrar esa nueva versión de ti y encontrar estos espacios de ser mujer y tener estos autocuidados para ti, además de ser mamá, aparte de que está en una edad hermosa mi hija, pero tremenda, aparte de todo lo del disco, producir y hacer muchas cosas que me encantan me emocionan".

Finalmente, la actriz de Falsa Identidad, declaró que ella agradece mucho lo que es y lo que pasó para poder estar en este punto, pero que no le gusta decir que está en su mejor momento, porque cree que siempre puede mejorar y venir cosas aún mejores, por lo que agradece lo que tiene, pero sigue luchando por más: "Soy de agradecer y vivir el presente, pero nunca en mi vida me he sentido en mi mejor momento, y yo creo que nunca me quisiera sentir así, porque nunca sabes lo que va a pasar, cuando va a venir un mejor momento. Nunca me gustaría decir 'Sí es mi mejor momento', porque nunca sabes cual es".

Fuente: Tribuna del Yaqui