Tras trágica pérdida, Daniela Romo hace fuerte revelación de la herencia de Silvia Pinal

Ciudad de México.- La reconocida actriz y famosa cantante mexicana, Daniela Romo, en su aún reciente duelo ante la trágica pérdida de uno de los seres más queridos en su vida, acaba de romper el silencio sobre su reemplazo como albacea, en lo que es el testamento de Silvia Pinal, y con toda la sinceridad que la caracteriza, la artista ha hecho una fuerte revelación sobre el destino de la herencia de la primera actriz de Televisa.

En enero del 2024 y noviembre del mismo año, el mundo del espectáculo perdió a dos grandes de la industria, Tina Galindo y Silvia, respectivamente, dando como resultado la partida de dos amigas entrañables y cercanas de Romo, que se sigue recuperando de ambas. Al ser Tina albacea principal de Pinal, se creyó que habría problemas con este tema, pero no fue así, y ahora, Daniela ha hablado por primera vez del tema.

La intérprete de temas como Pobre Secretaria, primeramente habló sobre su amistad con Miguel Bosé, después de que por Mentiras, La Serie, dicho tema volviera a tener un fuerte auge, y que él revelara que se la escribió, señalando que en las últimas cuatro décadas, siempre fueron cercanos: "Ay, pues son más de 40 años, nos conocemos desde hace muchísimo. Hicimos muchas cosas juntos, así como él estuvo en ese video de la secretaria, yo estuve en otros videos de él y bueno, hicimos en su momento, hubo muchos brazos fuertes con la bendición".

Con respecto al tema de la herencia, aseguró que María Elena Galindo, hermana de Tina, es una mujer que no necesita vivir de nadie, por lo que afirma que todo lo estipulado en el testamento está bien protegido, causando un gran shock, al referir que no se quedaría con nada y le aplaude que tome un papel tan difícil en esta situación: "Pues claro que están bien cuidados, o sea, la familia Galindo es una familia de una gran probidad y pues hubo siempre esta gran amistad con doña Silvia, y que le agradecemos todos y que bueno, pues son cosas, lo que pasa es que tampoco es tan facilito, es difícil".

Finalmente, declaró que su faceta como productora teatral ya había terminado, revelando que tras la dolorosa partida de Tina, ella ha decidido ya cerrar su ciclo tras el fin de Cabaret: "No, yo ya cierro mi ciclo con lo de Cabaret y ya". Con respecto a su salud, dejó en claro que está perfecta y el revés del año pasado ya quedó atrás y ahora está mejor: "Yo a todo dar, ¿pues no me están diciendo que me ven bien? ¿Entonces? Pues bueno".

Fuente: Tribuna del Yaqui