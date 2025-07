'Amante' de Dulce filtra AUDIO de productor al vender a Alicia Villarreal; así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Francisco Cantú, que es mayormente conocido por ser el presunto amante de Dulce antes de su muerte, se encuentra causando gran escándalo, ya que filtró audio, en el que presuntamente el famoso productor de teatro, Hugo Mejuto, está negociando con él para venderle a Alicia Villarreal a cambo de mucho dinero. Mejuto rompió el silencio y en Radio Fórmula respondió contundentemente.

Una vez más, Francisco está dando mucho de que hablar, debido a que otra vez filtró audios en los que expone al circulo cercano de la difunta intérprete de Tu Muñeca. En esta ocasión se lanzó en contra de Mejuto e involucró a Alicia, pues compartió para el programa Todo Para La Mujer, un audio en el que presunto productor le pide dinero a cambio de pasar una noche con Alicia: "No te entendí, Francisco. Ese dinero me lo das y quieres que yo te lo regrese para que tú... Alicia. ¿Es así?".

Tras esto, en el material auditivo se escucha también como supuestamente el intérprete de Piernas Rotas se muestra completamente indignado por estas insinuaciones y le dice que él no hace ese tipo de cosas y le afirma que debe de vender a sus amigas de esa manera: "Con todo respeto para la señora Alicia, pero no manches, güey. Mañana hablamos, pero pagar por s..., eso no. Sácalo de tu mente. Estás bien pen… Ahora resulta que vendes viej..., güey. Ya vendes muj... Ya vendes se..".

Ante esto, Mejuto se puso en contacto con Maxine Woodside para esclarecer la situación, declarando que así no fueron las cosas, señalando que tiene él en su poder los verdaderos audios, declarando que Francisco solamente subió cosas alteradas para hacerlo quedar mal: "Es un audio sacado de contexto, es falso. Falsas sus respuestas. Buscando en mis audios esas ni eran sus respuestas. Se los mandó fabricados… lo que busca es publicidad. Es una falsedad. Yo nunca he hecho eso, jamás. No puede existir un audio donde yo esté vendiendo personas".

Finalmente, declaró que ya interpuso una demanda en contra de Francisco, aclarando que desde el mes de enero de este 2025, está causando esta clase de escándalo y ya lo había difamado, destacando que por ahora no puede hablar mucho del proceso por cuestiones legales: "Es muy grave, pero esta situación lleva desde enero. Yo tomé acciones legales. No puedo compartir nada. Sin embargo, no estoy libre de que esta persona siga haciéndose publicidad con mentiras".

Fuente: Tribuna del Yaqui