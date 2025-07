¿Arturo Carmona, apoya a Cruz Martínez? Esto dice de su triunfo sobre Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Arturo Carmona, recientemente se sinceró ante la prensa con respecto al triunfo legal que tuvo el polémico producto musical, Cruz Martínez, en su tan mediático caso de violencia de género e interfamiliar, en contra de su aún esposa, Alicia Villarreal, quien lo acusa de casi haberla matado, ¿acaso el galán de Televisa mostró su apoyo al productor?

Después de que los abogados de Martínez compartieran que se aceptó su amparo y ya no es prófugo de la justicia, tras faltar a audiencia con la denominada 'Güera Consentida', al ser interceptado por la prensa, el expresentador del programa Hoy, fue claro y conciso al asegurar que mantiene contacto con Cruz, pero no dirá como está tras este triunfo: "Yo creo que sí, ¿qué te digo? Sí, sí, mira, yo no puedo estar hablando... no soy el portavoz de ellos, no puedo estar hablando públicamente lo que platico con ellos".

Ante esto, declaró que él no iba a decir nada de lo que pensaba, ya que después comenzarían a decir que se inclina más de un lado o para otro, y él solo quiere estar al pendiente de su hija, Melenie Carmona, y no involucrarse en la historia de una manera en que quede en fuego cruzado: "Lo que pueda decir, ahora sí que como dicen por ahí, todo lo que diga se va a usar en mi contra, luego me dicen que me recargo por una parte, y la verdad prefiero mantenerme como hasta hoy, pendiente de mi hija, y nada más".

Sobre las declaraciones de la intérprete de Ay Papacito en su contra, declaró que no han podido hablar de ello y aclararlo, pero destacó que la admira y no está molesto, incluso afirmó que es una mujer que tiene mucho trabajo, una agenda apretada que se debe a su público, que es muy profesional y entiende que no pueda atenderlo, señalando que además él no cree necesario hablar: "No hemos podido hablarlo, y no creo que sea necesario, a veces nos comunicamos a través de ustedes, hay cosas que se deben hablar personalmente, pero en mi caso no tengo nada que aclarar, si ella lo tiene que aclarar, ya sabe que tiene mi teléfono".

Finalmente, sobre los Kumbia Kings y su futuro ante este problema legal, Arturo dejó en claro que todo estaba en orden realmente, y que estaban protegidos en caso de que a Cruz le dieran un fallo en su contra, debido a que se han enfocado siempre en separar lo personal de lo laboral: "El grupo es independiente de los temas personales, aunque él es el dueño, el grupo está protegido en caso que llegue a pasar algo legal no favorable para él. No tiene nada que ver lo personal que lo laboral".

Fuente: Tribuna del Yaqui