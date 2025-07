Escándalo en Televisa: Exintegrante de 'Guerreros', arrestado tras acusaciones de violación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más se desató el escándalo en Televisa, debido a que el reconocido exintegrante de Guerreros México y exfutbolista mexicano, Ulises Olvera, recientemente ha decidido romper el silencio de su caso desde su prisión domiciliaria, después de que fuera arrestado en México ante las severas acusaciones de violación de su expareja. El excolaborador de Magda Rodríguez asegura que su historia de amor fue un tormenta y lo difama.

Hace tres años, Ulises parecía estar pasando su mejor momento, estaba enamorado y tenía trabajo, pero de la nada todo se vino abajo entre celos y agresiones. Olvera, en una entrevista con TV Notas ha roto el silencio sobre Verónica 'N', su expareja que lo ha denunciado de haberla violado y realizado sugilaciones (chupetones) en contra de su voluntad: "Lo nuestro comenzó en julio de 2022. Ella me escribió en redes: ‘¿Cuándo me invitas a tu gimnasio?’. Miré sus fotos y pensé: 'Es una chica muy guapa'. Le contesté: 'No es mío, pero te invito a entrenar'. Nos conocimos y de inmediato conectamos".

Asegura que la conexión fue tal que después de cinco citas decidieron casarse, revelando que por desgracia no retrocedió en ese momento, ya que confiesa que tras entregarle el anillo y publicarlo en Instagram, Verónica se puso violenta con él cuando una conocida le dio 'me encanta': "Me aventó el anillo y me gritoneó. En su casa me lanzó varias cosas y me dejó encerrado. A unas horas de firmar el acta se volvió a poner mal porque me quité el anillo. Me quedaba grande. Pensé: 'En la que me metí'. Otro día me cacheteó, me aventó un té caliente en la cara y me corrió en la madrugada por sus celos".

Ulises afirma que en varias ocasiones ella se portó agresiva y que tras casarse el 22 de agosto del 2022, hasta el 14 de septiembre, de ese mismo año, hubo muchos episodios de terror que sintió moriría y que lo llevaron a pedir el divorcio, incluso después de que a finales de septiembre resultó que la joven estaba embarazada. Por desgracia su bebé no llegó a termino y lo perdieron unas horas de enterarse de su existencia, lo que lo llevó a terapia, y en la que su propia psicóloga le advirtió sobre l mujer: "Me recalcó: 'Ese tipo de personas son narcisistas y tienen trastorno límite de la personalidad. ¡Te va a matar!'".

Ulises en su boda con Verónica. TV Notas

Por desgracia, pese a las advertencias, el excolaborador de Rosa María Noguerón, declaró que al volver a hablar quisieron arreglarse, y dado a que ella le dio celos con Aarón Díaz, cayó y volvieron a tener intimidad, afirmando que ahí ella le pidió que le hiciera chupetones en los glúteos, pero después, ella se portó molesta y le dijo que ella no deseaba esos chupetones, que declara, es el mensaje base de su acusación y demanda, que fue interpuesta el 2 de diciembre del 2022."Al inicio dijo que esos chupetones eran consensuados, pero al no proceder, decidió cambiar sustancialmente los hechos para referir que fue violación".

El excompañero de Nicola Porcella, mencionó que el 5 de enero del 2023 fue detenido y tras 24 horas, tuvo una audiencia en el que pidieron una medida cautelar, que después de tres semanas, les fue otorgado y ahora tiene un año y medio con un brazalete electrónico en el tobillo izquierdo para cumplir con arresto domiciliario. Ulises afirma que el juicio podría acabar a su favor, ya que un juez considera que hay demasiadas inconsistencias en sus declaraciones.

El juez dijo: 'Veo muchas inconsistencias en la declaración. Primero comentó que fueron sugilaciones, luego golpes y después mordidas'. Cambió 3 veces. Ahora Verónica pide 3 millones de pesos por reparación de daño. Estuve 3 semanas en el reclusorio sin comer, sin dormir y con ansiedad. Por el estrés de su denuncia falsa me dio una parálisis facial. Ella tiene un modus operandi y voy a levantar la voz. Quiero que se arregle esta situación", concluyó.

Ulises en Guerreros. Internet

