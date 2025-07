Eugenio Derbez confirma que cambiará su testamento tras rumores de separación de Alessandra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas, el nombre de Eugenio Derbez ha acaparado la atención de toda la prensa en México y el extranjero, pues surgieron fuertes rumores de que se está separando de Alessandra Rosaldo debido a una nueva crisis matrimonial. En medio de toda esta controversia, ahora el actor y productor acaba de confirmar que planea hacer cambios en su testamento para evitar futuros problemas.

De forma reciente, el histrión concedió una entrevista al programa Ventaneando desde Miami, Florida, durante la presentación de la cuarta y última temporada de la serie Acapulco, la cual produce y protagoniza. Tras hablar de su proyecto, Derbez entró a temar personas y confesó que ya piensa en dejar el medio artístico.

Fíjate que lo he intentado muchas veces. Hace poquito me estaba acordando que tuve una crisis existencial. Donde renuncié y dije: ‘Ya no puedo más, ya no quiero’. De veras, me entró un ataque como de exceso de trabajo", comentó el padre de Vadhir Derbez.

Sobre el motivo que originó esta situación, el actor de series como La Familia P.Luche dijo : "Estaba yo haciendo teatro, televisión, centro nocturno. Estaba haciendo 25 cosas a la vez, y no podía yo más, y como que troné. Y hablé con mi contador y dije: '¿Cuánto tengo en el banco? ¿Para cuánto me dura? Me quiero retirar. No quiero viajar con silla de ruedas a los 50 y me voy a retirar a los 45'".

El histrión bromeó con su edad y recordó que aún no ha concretado ese plan, aunque sigue considerando la posibilidad de dejar el medio artístico: "Y heme aquí. A mis 44… Me falta uno. Y la verdad es que amo mi trabajo, pero sí me gustaría en algún momento dado, pues ya parar".

Hijos y actual esposa de Eugenio Derbez

En un tono reflexivo, Eugenio también mencionó que no todo en esta vida se trata de trabajar: "Porque me he dado cuenta que los éxitos laborales no es la felicidad. El dinero te saca de aprietos, sí, pero hay otro en el que te empieza a meter en otros muy diferentes y llega un momento en el que, si no encuentras ese balance, empiezas a perder equilibrio”.

Entrando a temas más delicados, Derbez contó que tiene todo preparado para evitar conflictos familiares cuando él falte, sin embargo, se encuentra listo para hacer modificaciones a su herencia: "Cada vez que lo reviso, siempre digo: 'No, ¿cómo la regué aquí?'. Siempre como que me quedan dudas, porque tienes que pensar ¿qué pasa si dentro de 5 años?, bueno, para qué les pongo escenarios, pero tienes que dejar muchos escenarios que son muy complicados, pero ya lo tengo todo arreglado".

Y sin olvidar su característico sentido del humor, el patriarca de la dinastía Derbez puntualizó: "Para que no anden saliendo en Ventaneando: ‘Ya se pelearon por la heren… No, espero que no sea mi caso". Tras revelar que su hija Aitana habla español al 100 por ciento porque él y Alessandra han decidido inculcarle sus raíces, el creador televisivo habló sobre su matrimonio con la cantante, echando por tierra los rumores de separación.

Yo he aprendido que no se trata de llevarte bien todo el tiempo, porque eso es imposible. Se trata de saber pelear. Yo creo que cuando sabes pelear con tu pareja, y sabes cuando frenarte, y qué cosas no decir, y qué partes no pisar, ahí es cuando logras una relación duradera, pero nunca, así que digas: ‘que sabes el camino’, yo creo que ninguna relación va por ahí, pero sí, ya 13 años, caray, qué rápido se pasa el tiempo", manifestó.

Fuente: Tribuna del Yaqui y YouTube Ventaneando