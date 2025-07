¿Grave? Lupita D'Alessio cancela concierto en Sonora y abandonada lugar en silla de ruedas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La reconocida cantante mexicana, Lupita D'Alessio, acaba de encender las alarmas de preocupación, debido a que canceló el concierto que tenía programado para presentarse en la ciudad de Guaymas, Sonora, el pasado lunes 14 de julio. Pero, lo que ha causado más alerta, fue el hecho de que abandonó el lugar en silla de ruedas, ¿será acaso que se encuentra grave de salud?

Desde su pasada presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, el estado de salud de la denominada 'Leona Dormida' ha dado mucho de que hablar, debido a que se dijo que supuestamente tuvo que usar oxígeno para poder terminar la presentación, hecho que desmintió de inmediato. Pero ahora, una vez su estado está dando mucho de que hablar, después de que confirmara la cancelación de su concierto.

Fue mediante un comunicado que Bobo Producciones reveló que Lupita tuvo que cancelar dicha presentación, debido a las condiciones climatológicas, ya que hubo fuertes vientos e intensas lluvias que no permitieron que se realizará la presentación, aunque Ernesto D'Alessio intentó cumplir con el show: "Lamentamos informar que, debido a las condiciones climáticas registradas la noche del domingo 13 de julio, no fue posible llevar a cabo el concierto del Lupita D’Alessio en el malecón turístico de Guaymas, programado en el marco del festival mar de bermejo 2025”, fue parte del comunicado de BOBO Producciones.

Bobo cancela concierto de Lupita. Bobo Producciones

BOBO Producciones y el gobierno municipal de Guaymas ya se encuentran en pláticas para reprogramar esta presentación, les compartiremos noticias muy pronto. Agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el respeto del público de Guaymas, que siempre ha demostrado un gran afecto hacia Lupita D’Alessio", finalizaron.

Pero, tras asegurarse que fue por cuestiones climatológicas, el polémico periodista, Javier Ceriani, compartió noticia de último momento en el que muestra a la intérprete de Mentiras, mientras que baja del escenario con ayuda de algunos de los miembros del staff y después sube a una silla de ruedas, que es en la que la llevan hacía su auto, seguida por su hijo Ernesto, los cuales se despidieron de los asistentes.

Cabe mencionar que el expresentador de Chisme No Like, declaró que la cancelación sí fue por las inclemencias, pero afirma que no está del todo bien en cuestión de salud la intérprete de Mudanzas, y que eso también sería un factor decisivo en esta decisión tomada: "La decisión fue tomada con base en protocolos de seguridad priorizando el bienestar de los asistentes, del equipo técnico y artístico, así como de todo el personal involucrado en la producción".

Fuente: Tribuna del Yaqui