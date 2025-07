Julián Gil hunde a Marjorie de Sousa: Teme por su hijo debido a alcoholismo de su exsuegra

Ciudad de México.- Sin inmutarse y sin temor a generar más controversia con sus declaraciones, Julián Gil de nueva cuenta arremetió en contra de su expareja Marjorie de Sousa, con quien tiene un fuerte pleito desde hace años porque él anhela poder convivir con su hijo Matías. En una nueva entrevista con diferentes medios, el histrión y conductor en esta ocasión terminó por hundir a la venezolana, revelando un fuerte secreto de su familia.

Toda la polémica surgió después de que Gil aprovechara el reality Secretos de Pareja para señalar que Marjorie de Sousa habría sido la causante de la separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, y además de que en este programa afirmó que su exsuegra tenía un problema de alcoholismo. Al respecto de la primera revelación, Julián se dijo dispuesto a disculparse con su compañero actor, afirmando que no hay algún tema entre ellos:

Yo le escribí a Gabriel y quedé en verlo. Pasó eso y me fui. Ahora yo imagino que lo buscaré para verlo. Y me siento con cualquiera. Si él la necesita, sí. Porque yo es alguien que quiero mucho del medio, lo respeto muchísimo. También estuvo metido en este ped* innecesario. Si le tengo que pedir perdón a él, sí. ¿Por qué no? Es de hombre pedir perdón, ¿no?", expresó el actor.