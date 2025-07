Laura Bozzo, más enamorada que nunca, con productor que le lleva 41 años de diferencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Laura Cecilia Bozzo Rotondo, mejor conocida como Laura Bozzo, es una presentadora de televisión peruana que ganó gran relevancia con su programa Laura en América (2000), transmitido y producido por América Televisión. En México también condujo en su momento un show similar en Imagen Televisión, TV Azteca e incluso Televisa. En aquella época mantenía una relación sentimental con el músico Cristian Zuárez, 24 años menor que ella.

Según información que circula en redes sociales, Cristian y Laura se conocieron durante el mismo proyecto que la abogada tenía en su país natal. Al parecer, él era integrante del grupo argentino Complot. Cabe recordar que poco antes, la conductora había terminado una larga relación con el padre de sus hijas, Mario de la Fuente. Uno de los mayores retos que enfrentó la pareja fue cuando Bozzo cumplió prisión domiciliaria.

A pesar del amor que decían tenerse, la historia terminó en 2017, y la presentadora acusó al músico de infidelidad. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, nunca se aclaró la verdadera razón de su ruptura amorosa. Sin embargo, como la vida está llena de sorpresas, en pleno 2025 todo parece indicar que la icónica Laura Bozzo planea darse una nueva oportunidad en el amor.

El joven trabajó en el documental de Florinda Meza

Un nuevo amor toca la puerta

De acuerdo con TVNotas, un vínculo bastante curioso estaría formándose entre la exparticipante de La Casa de los Famosos y Javi Domz, productor del documental Atrévete a Vivir de Florinda Meza. Él tiene 32 años, mientras que Laura cuenta con 73. La química entre ambos se hizo evidente cuando coincidieron en los Premios Ícono, en Medellín, Colombia, donde ella fue reconocida por su trayectoria en televisión.

Según las propias palabras de Javi, en ese encuentro se dieron algunos besos y él está interesado en conquistarla. “Estuvimos juntos varios días y nos dimos unos cuantos besitos. Laura ha estado con hombres más jóvenes. Dijo que le gustaban piernudos como yo. También he salido con otras actrices mayores; estas mujeres siempre tienen algo que enseñar”, aseguró. En cuanto a la gran diferencia de edad, el guionista dejó claro que para él eso no es un impedimento y no le da importancia. ¿Qué opinas de este posible nuevo romance?

