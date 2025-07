Maribel Guardia estalla contra Imelda Garza por filtrar que Julián alucinaba antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días, el nombre de Maribel Guardia volvió a aparecer en todos los titulares de la prensa debido a que su exnuera, Imelda Garza Tuñón, hizo nuevas polémicas declaraciones que la pusieron en el ojo del huracán de nueva cuenta. En una reciente entrevista, la cantante y actriz opinó acerca de lo que dijo la joven regiomontana al respecto de que su hijo Julián Figueroa tuvo alucinaciones horas antes de morir.

Frente a las cámaras de programas como Sale el Sol, Maribel no pudo ocultar su molestia porque la viuda de Julián haya hecho estas íntimas confesiones y le mandó un fuerte recadito: "Me da pena que hablen mal de mi hijo. Mi hijo fue un excelente padre con José Julián... Qué pena que hable cosas feas de Julián, ojalá que recuerde las lindas que tenía tantísimas. Y nada más, solamente eso", expresó la costarricense.

De la misma manera, la exesposa de Joan Sebastian reiteró que su intención jamás ha sido quedarse con la patria potestad de su nieto Juliancito y explicó que no piensa forzar una relación con el menor, si él no la quiere: "Yo voy a llegar y si yo veo que al niño ya le lavaron el cerebro contra mí, no, no voy a forzarlo, porque él algún día va a tener claras sus ideas de todo el amor que yo le di, de todo lo que vivió conmigo desde que nació hasta los 8 años de edad", expuso.

Asimismo, la actriz de Televisa reiteró que Imelda nunca comprobó legalmente que estaba limpia, tras ser señalada por tener adicciones: "Ella nunca se quiso hacer las pruebas de toxicología, jamás se las hizo en el DIF, jamás se las hizo en la fiscalía, hasta el día de hoy. Ella se las hizo en otro lado, pero ahí no. Y para ellos lo que vale es pues las pruebas", señaló. Y finalmente, dijo que no consideraba que su exnuera fuera mala, resaltando que su enfermedad la llevaba a tener este comportamiento:

Yo no creo que Imelda sea malvada, yo creo que Imelda es una mujer buena que para mi gusto ha tenido un problema, como lo tienen todas las personas, como lo tuvo mi hijo en su momento, pero de que esa a que sea mala por ningún motivo", dijo Maribel.

Imelda Garza Tuñón responde a Maribel

Horas después de que Maribel hiciera estas declaraciones, Imelda Tuñón reaccionó a través de una entrevista telefónica con Venga la Alegría, donde otra vez relató las alucinaciones que presuntamente sufrió el cantante horas antes de su muerte. "Simplemente estaba exponiendo lo que sucedió porque me lo preguntaste tal cual y lo conté así", dijo y le respondió a Maribel que ella también recuerda todo lo bonito de su fallecido esposo.

Luego, la cantante regia reiteró que es verdad que la costarricense busca quedarse con la custodia de su hijo: "Sí me da mucha tristeza que siga diciendo que no me quiere quitar a mi hijo porque todos, absolutamente todos los papeles, bueno documentos que he visto, que vienen firmados de parte de ella y de su esposo, están exigiendo la patria potestad".

Por último, Imelda aclaró que nunca se ha pronunciado mal de Maribel frente a José Julián, desmintiendo los señalamientos sobre un posible distanciamiento provocado. "A José Julián nadie le ha lavado el cerebro. Yo el día que le mandé los regalos de su cumpleaños le pedí que le hiciera un video agradeciéndoselo y él no quiso hacerlo. Yo simplemente no lo quise obligar y todo el tiempo le estoy hablando bien de su abuelita porque en algún momento en el que me hizo un comentario feo yo le dije: '¿sabes qué? O sea, si la amas y ella te ama y los dos se aman y al final del día esto no tiene por qué suceder así mi amor’'", afirmó.

