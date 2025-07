Novia de Cristian Castro se entera en vivo que no habrá boda; él le confesó que no se quiere casar

Ciudad de México.- Aunque apenas se comprometieron hace unos meses, la boda entre Cristian Castro y su novia argentina, Mariela Sánchez, ha sido cancelada, pues en una reciente entrevista el mismo cantante confesó que no quiere casarse. La sorpresiva noticia dejó en shock a la propia agente de bienes raíces, quien minutos antes había manifestado sus deseos por llegar al altar de la mano del intérprete mexicano.

A través de una videollamada desde la isla italiana de Capri, el hijo de doña Verónica Castro respondió a los cuestionamientos de su casamiento con Sánchez: "Se quedaron pensando en su casamiento. Ojo, eh, hay algo ahí. Cristian, ¿vos querés casarte?", le cuestionó el presentador de América TV. Inmediatamente después y sin inmutarse, Cristian respondió:

No, la verdad que no, porque como que se echa a perder todo. No sé qué pasa. Se echa a perder todo, ¿viste? No me funciona eso. Esa es la verdad, que no funciona bien. Me funciona el noviazgo bastante, luego me caso y chao".