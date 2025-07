Premios Emmy 2025: ¿Quiénes están en la lista de nominados de esta edición?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los próximos Premios Emmy 2025 serán llevados a cabo el 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California. El evento, que cuenta con más de 120 categorías, en las cuales se reconocen las más destacadas de la televisión de Estados Unidos, después de que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión diera a conocer la lista de candidatos para esta edición 77, promete ser una de las más competitivas y variadas de las últimas ediciones.

Desde drama hasta programas infantiles, la ceremonia que es considerada por muchas como una de las más importantes de la industria, algunos comparándola con los premios Óscar. Desde su primera edición en 1949, han reconocido lo mejor de las producciones transmitidas entre el primero de junio del año anterior hasta el 31 de mayo del año actual. Estos premios reconocen no solo a los actores, sino también a guionistas, realizadores, diseñadores, editores, compositores y todo el equipo creativo.

Por otro lado, cabe resaltar que los Emmy solo se enfocan en la pantalla chica, puesto que los Globos de Oro toman el cine y la televisión, y los Óscar solo el cine. Aunque, tras la publicación de la mencionada lista completa de nominados, ya empiezan a mostrarse las favoritas, esto debido al número de nominaciones con las que cuenta, siendo “Separación” (Severance), de Apple TV+, la primera con 27 nominaciones, haciéndola la gran favorita de esta edición.

Le siguen “El Pingüino” con 24, y “The Studio” junto a “The White Lotus” con 23 cada una. En la categoría de miniseries, “Adolescencia” ha generado gran impacto, tanto por su historia como por la histórica nominación de Owen Cooper, quien a sus 15 años es el actor más joven en competir por Mejor Actor en una serie limitada. En donde estará compitiendo con Charlie Brooker y Bisha K. Ali de Black Mirror, Joshua Zetumer de Say Nothing y Lauren LeFranc de El pingüino.

Categorías principales y nominados

Mejor serie dramática

Severance

The White Lotus

The Last of Us

Andor

Paradise

The Pitt

Slow Horses

La Diplomática

Mejor Actor en Serie Dramática

Adam Scott ( Severance )

Severance Pedro Pascal ( The Last of Us )

The Last of Us Gary Oldman ( Slow Horses )

Slow Horses Sterling K. Brown (Paradise)

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor Actriz en Serie Dramática

Britt Lower ( Severance )

Severance Bella Ramsey ( The Last of Us )

The Last of Us Keri Russell ( La Diplomática )

La Diplomática Kathy Bates ( Matlock )

Matlock Sharon Horgan (Bad Sisters)

Mejor Serie de Comedia

The Bear

Abbott Elementary

Hacks

Nobody Wants This

The Studio

Shrinking

Only Murders in the Building

What We Do in the Shadows

Mejor Actor en Serie de Comedia

Jeremy Allen White ( The Bear )

The Bear Seth Rogen ( The Studio )

The Studio Adam Brody ( Nobody Wants This )

Nobody Wants This Jason Segel ( Shrinking )

Shrinking Martin Short (Only Murders in the Building)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Jean Smart ( Hacks )

Hacks Ayo Edebiri ( The Bear )

The Bear Quinta Brunson ( Abbott Elementary )

Abbott Elementary Kirsten Bell ( Nobody Wants This )

Nobody Wants This Uzo Aduba (The Residence)

Mejor Miniserie

Adolescencia

Black Mirror

Dying for Sex

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

El Pingüino

Mejor Actor en Miniserie

Owen Cooper ( Adolescencia )

Adolescencia Stephen Graham ( Adolescencia )

Adolescencia Javier Bardem ( Monstruos )

Monstruos Jake Gyllenhaal ( Presumed Innocent )

Presumed Innocent Colin Farrell (El Pingüino)

Mejor Actriz en Miniserie

Michelle Williams ( Dying for Sex )

Dying for Sex Cate Blanchett ( Disclaimer )

Disclaimer Cristin Milioti ( El Pingüino )

El Pingüino Rashida Jones ( Black Mirror )

Black Mirror Meghann Fahy (Sirens)

Además, reflejan las nuevas tendencias culturales y narrativas de la televisión. En un panorama dominado por las plataformas digitales, los Emmy se han ajustado para valorar también las producciones en streaming, lo que amplía su impacto y vigencia. La gala será transmitida en vivo por CBS en Estados Unidos, TNT en México y vía streaming a través de HBO Max. La cobertura especial de la alfombra roja iniciará a las 5:00 p.m. (hora del centro de México), y la ceremonia comenzará a las 6:00 p.m.

