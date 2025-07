¿Tania Rincón, demandará al 'Escorpión Dorado'? Aclara estafa de Alex y Gabriel Montiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Tania Rincón, acaparó la atención en redes sociales luego de que se difundiera el rumor de que habría abandonado el equipo Pelusa Caligari, participante de la Queens League, debido a una supuesta estafa cometida por sus socios. Versiones señalan que la presentadora decidió salirse del proyecto tras presuntamente no recibir una compensación justa por su inversión, ¿demandará al 'Escorpión Dorado'?

Según reveló la periodista Inés Moreno, Rincón habría destinado alrededor de un millón de pesos al equipo, pero optó por dejar la iniciativa ante la falta de retorno económico. A pesar de ello, continuó colaborando con la escuadra femenil por responsabilidad, aunque se sentía incómoda trabajando junto a los hermanos Gabriel y Alejandro Montiel, populares como Werevertumorro y El Escorpión Dorado.

Sin embargo, frente al aumento de teorías y debates, la presentadora del programa Hoy abordó públicamente el tema mediante un video colocado en sus historias de Instagram, donde negó rotundamente haber sido objeto de algún desfalco por parte de los creadores de contenido: "Esta nota completamente falsa que está circulando acerca de Alex Montiel y de Gabo que me estafaron por 1 millón de pesos. Eso es completamente falso".

Acto seguido, aclaró las razones de su retiro: "A través de mis redes sociales, les di a conocer con mucha tristeza que me despedía de la Queens League por un tema personal, porque evidentemente, esto es un negocio y a mí no me estaba redituando, tenía muchas actividades por fuera, mucho trabajo y ese puesto de presidenta requiere y demanda mucho tiempo, tiempo de calidad y sobre todo pues un compromiso importante".

La estrella de la pantalla chica expresó su pesar por el surgimiento de rumores en un instante especialmente complicado para su exsocio Alex Montiel, quien enfrenta una controversia relacionada con una presunta infidelidad con Fabiola Martínez: "Fue la decisión que yo tomé, en ningún momento ellos me robaron, no me estafaron, eso es completamente falso y bueno, se los quería aclarar, se los quería contar y sobre todo porque no sé, creo que Alex está pasando por un momento complicado y pues no se vale, que evidentemente quieran, pues echarle más leña al fuego. Creo que no se vale".

Con sus palabras, la conductora de televisión esclareció que su salida del torneo fue resultado de un fallo personal, sin que existiera ningún tipo de confrontación con los influencers involucrados en la polémica.

Fuente: Tribuna del Yaqui