¿Confirma muerte de Adela Noriega? Actor de 'Quinceañera' estremece con confesión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas como Quinceañera de 73 años, Sebastián Ligarde, en su más reciente encuentro con el programa Hoy, se ha sincerado sobre la desaparecida actriz, Adela Noriega, y tras meses de trágicos rumores, estremece con confesión con respecto al hecho de que perdió la vida en medio de su autoexilio de la vida pública, ¿acaso confirmó su muerte?

Ligarde en la década de los 80's, junto a Noriega fue uno de los principales actores en el melodrama de Quinceañera, donde con Ernesto Laguardia y Thalía conquistaron al público y crearon fuertes lazos de amistad. Sin embargo, pese a su afinidad, una vez que la actriz decidió retirarse de la vida pública, fue uno de los que simplemente perdió todo contacto con Noriega, y ahora, con la noticia de su fallecimiento ha roto el silencio sobre ella.

En entrevista para el matutino de Televisa, Sebastián declaró que por el momento él no ha tenido ni una sola señal de vida por arte de la actriz, pero, dejó en claro que él la quiere mucho pese a la distancia, y siempre la recuerda como el ser extraordinario que era cuando la conoció: "No, no tengo ninguna (idea de ella). Yo la quiero mucho, siempre que nos vemos ella es muy amorosa conmigo, yo nomás tengo puros buenos recuerdos de ella, gran profesionalismo y una belleza extraordinario".

Después de ello, el histrión mencionó que se debe de respetar mucho la decisión de la actriz de Fuego en la Sangre, y dejar que su vida se quede en privado y lejos de los medios de comunicación como deseaba, destacando que actualmente, no sabe nada de ella, ni siquiera de sus chismes: "Si ella opto por hacer una vida privada, alejada de los medios o del espectáculo, pues es muy su decisión, pero esto de los chismes de que había muerto, pues no".

Finalmente, dejó en shock al declarar que él sí cree un poco sobre el deceso de Adela, aunque ahora tiene sus dudas y realmente no sabe, al comienzo creyó firmemente que sí había perdido la vida, por lo que pide que se tenga más cuidado con lo que se dice y mucho cuidado con la IA: "Pues obvio, tu dices que alguien así de querido y conocida murió, pues se va a hacer viral la noticia, y más cuando la publican fuentes conocidas, que dices 'esto es una fuente seria, ¿porqué están hablando de esto?'".

Fuente: Tribuna del Yaqui