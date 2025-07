De brillar en Televisa a la calle: Integrante de 'Cachún Cachún Rara' aparece como indigente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido exintegrante de Cachún Cachún Rara y actor de melodramas, después de casi seis años desaparecido, acaba de brindar una entrevista en la que dejó en shock al aparecer como indigente, confesando el infierno que ha atravesado en los últimos años sin empleo ni un hogar, tras perderlo todo. Dicha celebridad se trata de Giorgio Palacios, quien en los 80's y 200o's brilló en Televisa como galán, pero ahora quedó en la calle.

Entre la década de los 80's y de los 2010's, Palacios fue uno de los más reconocidos actores y presentadores, saltando a la fama con el programa antes mencionado, y consolidándose con novelas como Agujetas de color de rosa, Vivo por Elena, y muchas otras más. Sin embargo, en la actualidad, el actor ha dejado en claro que está en el peor momento de su vida, pues se quedó sin absolutamente nada y no tiene hogar, ni dinero, ni trabajo.

Primeramente, en su cuenta de Facebook ha denunciado su falta de dinero y de hogar, a raíz del Huracán 'Otis' y su falta de empleo tras el Covid-19. Ante esto, en TV Notas lo contactaron y confirmó lo que vive el peor momento de su vida desde el año del 2020, con el coronavirus: "Desde ahí empezó mi problema económico y vinieron las operaciones de mi hermano. Tenía mi colchoncito, pero estuve a cargo de mi familia. Mi papá estuvo 20 años con cáncer y mi madre murió de esa misma enfermedad".

Pero, el actor no solo tuvo que atender a sus padres, sino que él también tuvo cáncer de piel y le retiraron dos carcinomas, destacado que sin Leticia Perdigón no habría salido solo, pues no tenía mucho, y con el huracán del 2023 en Acapulco lo perdió todo: "Mi carro, ropa, computadora, dinero, cadenas, celular y colección de lentes de marca". Señalando que de ese momento solo le queda su perro 'Dogar': "Lo perdí todo, menos la vida, bendito Dios. Mis amigos me apoyaron y me rescataron. Yo rentaba y me vine a la CDMX".

Giorgio y elenco de Cachún Cachún Rara. Internet

El actor de Baila conmigo declaró que aunque tenía muchas propiedades y mucho dinero ahorrado, cuando se enfrenta al cáncer por tantos años no hay dinero que alcance y al final, se quedó sin nada por cuidar de sus padres y ahora, él tiene problemas de salud y no puede solventar nada: "Tengo una hernia inguinal desde hace año y medio. Se me está reventado. Hay sospecha de una hiperplasia, que puede volverse cáncer. Me harán análisis y todo. No me he podido operar, porque ha sido una tras otra".

Desgraciadamente, eso no es todo de su trágica historia, debido a que reveló que su hermano tiene una falla cardíaca y estuvo 20 días en el hospital, y aunque sobrevivió, se quedó otra vez sin nada y el casero del departamento en que vive lo sacó a la fuerza de su hogar, y narró la violencia con el que se le despojó de su hogar: "Me incorporé y vi a 8 vándalos tatuados. Me agarraron entre todos y me arrojaron a la calle con todas mis cosas. Me robaron 10 mil pesos, cadenas. Es un delito de robo y violencia. Ya presenté 2 denuncias de hechos ante el Ministerio Público".

Así es la vida. Da vueltas. Estás arriba y de pronto abajo, pero nunca me había tocado estar en el sótano. Por eso decidí hacerlo público, con honestidad y humildad. Dios me habló al corazón y me dijo: 'Quítate el orgullo y pide ayuda'. Subí el video. Estoy con 10 kilos abajo, pero tenía que mostrarme al público y contar lo que estoy pasando", externó.

Finalmente, el expresentador de Al ritmo de la noche, declaró que ahora solo pide que lo apoyen con trabajo y con un préstamo o algo para poder operarse y pagar una vivienda, ya que no tiene nada y aunque amigos lo acogieron junto a su perro, realmente no se puede quedar mucho tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui