Drama en Televisa: Exintegrante de 'Hoy' responde a los ataques de Jorge Losa y Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, hay drama en Televisa, debido a que la reconocida exintegrante del programa Hoy y comediante argentina, Bárbara Torres, decidió darle una muy contundente respuesta a sus colegas, Jorge Losa y Ferka, ante sus severos ataques. Los tres formaron parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, y a lo largo de su paso, la famosa actriz de Televisa atravesó por la menopausia y tuvo sus emociones a flor de piel, lo que llevó a que fuera de las más odiadas.

Ahora, a dos años de estas situaciones, Ferka en el programa Mate Con Piquete, de Cecilia Galliano, declaró que Bárbara era insoportable: "Cómo no se dieron cuenta... Era una locura aguantarla 24/7… esquizoide". Por su parte, el actor argentino aseguró que era más sencillo y preferible soportar al 'Team Infierno' que a Bárbara: "Lo siento mucho por lo que voy a decir, porque no es mi modo, pero... dolor de hue... Para mí fue eso. Fue un santo dolor. Si me dicen: '¿Qué tal fue aguantar al team Infierno?' Yo diría: 'Una maravilla, a comparación de Bárbara (Torres)'. Sufrí más a Bárbara que al team ‘Infierno'".

Pero eso no fue todo, ya que Losa declaró que para él estar con la actriz de La Familia P.Luche era muy estresante y le generaba una gran ansiedad que de verdad era que lo llevaba al borde de pedir que ya acabaran con su vida porque no le seguía el ritmo: "Sentía ansiedad, angustia y desesperación con ella. Era verla y decir: 'Mátenme'. Te lo juro, una locura, porque no sabía cómo iba a reaccionar. De repente, podíamos tener una charla maravillosa de actuación y dos horas después me estaba mentando la madre. Yo decía: '¿Esto qué es?'".

Ahora, en una entrevista para el podcast Lavado Ajeno de Ray Macías, cuando le cuestionaron a Bárbara al respecto mencionó: "No sabía lo que me dices, me dejas helada. Pues cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera, está perfecto". Incluso agregó que en Venga la Alegría: Fin de Semana, convivió con María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, y jamás vio indicios de que le resultara molesta: "Hace poco fui a Venga la Alegría, la saludé, me saludó divino y hasta la felicité por su participación en MasterChef Celebrity porque la vi y me pareció muy inteligente. Le dije: 'Te felicito'".

Finalmente, al hablar sobre el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que pensó que estaba en muy buenos términos, debido a que después del reality se encontraron en una serie para grabar un capítulo juntos y realmente la pasaron bien en las grabaciones: "Con Jorgito terminamos e hicimos el capítulo de una serie. Cada uno puede pensar lo que quiere, está muy bien, todos entramos en este mundo".

Fuente: Tribuna del Yaqui