"Envejeció mal": Tunden a Ingrid Coronado por nuevo 'look'; dejará México tras polémicas

Ciudad de México.- La famosa conductora Ingrid Coronado se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación, ya que además de que se reveló que estaría a punto de mudarse de país, recientemente sorprendió a sus fans con un nuevo 'look'. La también locutora de radio y escritora celebró días atrás su cumpleaños número 51 y para ello se cortó el cabello, despojándose de las extensiones que la habían acompañado por años.

Tras tomar esta decisión, la exesposa de Fernando del Solar grabó un video para sus redes sociales, donde compartió un mensaje optimista y lleno de gratitud para sus seguidores: "Y sí, me corté el pelo. Me quité lo que no era mío", expresó dejando ver que atraviesa un momento de transformación personal. Asimismo, Coronado contó que en este año decidió no tener una fiesta, ya que la verdadera celebración era seguir "con el corazón abierto, aunque el mundo le dio mil razones para cerrarlo".

Pese a la emotiva reflexión que hizo Ingrid, decenas de usuarios de redes sociales la ignoraron y usaron únicamente el post para criticarla. A través de diversos comentarios en su cuenta de Instagram, la conductora recibió brutales burlas por su apariencia y es que más de uno coincidió en que el corte no le favorecía; asimismo, hubo quienes hasta la compararon con Florinda Meza.

Ingrid Coronado se cambió el 'look'

¿Ingrid Coronado dejará México?

De acuerdo con información de Flor Rubio, la exestrella de TV Azteca concretará una decisión trascendental muy pronto y esta sería abandonar su país natal. "Que, por cierto, sé que se va a ir a vivir a España, me contaron", comentó la periodista. Aunque no se ha confirmado oficialmente, esta posibilidad ha generado especulación entre sus seguidores y medios de comunicación.

Rubio también compartió su percepción sobre los motivos detrás de esta reubicación geográfica. "Pues yo creo que también como parte de esta transformación que ella está dando, por alguna razón que probablemente tenga que ver con sus hijos o con sus estudios, no sé si tenga alguna propuesta de trabajo", señaló.

La idea de un nuevo comienzo en Europa llega en medio de una fuerte polémica que involucra a Coronado y la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, quien ha sido señalada por presuntamente apropiarse de un departamento que le pertenece a los hijos de la mexicana y el argentino. La historia dio un giro cuando la coach de vida acusó a Coronado de acoso, asegurando que ingresó sin autorización al edificio donde ella reside.

Fue de terror, como de Ripley", declaró Ferro, quien afirma tener pruebas en video del incidente.

