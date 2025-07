¿Fue infiel? Eduardo Santamarina admite que estuvo en la cama con mujer que no es Mayrín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor, Eduardo Santamarina, dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans al confirmar una inesperada noticia: Recientemente se metió en la cama con una mujer que no es su esposa, Mayrín Villanueva, con quien tiene casi dos décadas de relación. Fue frente a las cámaras del programa Hoy donde el histrión mexicano compartió la noticia que dejó sin palabras a todos en Televisa.

¿Fue infiel? No, el también exconductor del programa Miembros al Aire jamás admitió haber engañado a su esposa y en realidad comentó que se había ido a la cama con otra mujer porque le tocaron grabar escenas subidas de tono en su nueva telenovela, Los Hilos del Paso. "Pues mira, es el ingrediente que no debe de faltar en una novela, no pueden faltar las cachetadas, no pueden faltar los besos, no pueden faltar los hospitales y la cárcel".

Al respecto de con quien tuvo que realizar estas grabaciones, Santamarina confesó que había sido con Yadhira Carrillo, quien este 2025 regresa a la actuación luego de 18 años de retiro: "En el caso personal mío obviamente va tener escenas candentes, de cama, con mi esposa y ... no puedo decir nada, mi esposa es Yadhira Carrillo", expuso, dejando entre ver que también había grabado este tipo de escenas con otra mujer.

Yadhira Carrillo tendrá escenas de cama con Eduardo Santamarina

Sobre cómo es trabajar con la exesposa de Juan Collado, el villano de melodramas como La Desalmada comentó: "Me encanta trabajar con ella, es una mujer muy guapa, muy apasionada, disciplinada, entregada, como yo también y nos entregamos, muy divertida". Asimismo, añadió que la novela producida por 'El Güero' Castro será todo un éxito: "Las escenas están quedando padrísimas".

Posteriormente, Santamarina fue cuestionado sobre la posibilidad de compartir créditos con su esposa pero ahora en teatro, luego de que en 2023 grabaran juntos una serie en el Canal de Las Estrellas: "Sería bueno, estaría padre en el segundo semestre de este año, porque esta telenovela la acabamos en septiembre, a lo mejor les doy una sorpresa".

Finalmente, Eduardo habló de las declaraciones que hizo Sebastián Poza, hijo de Mayrín y Jorge Poza, que en una entrevista confesó que lo consideraba como un padre aunque no lo llamara así: "Para mí son mis hijos y siempre lo van a ser, si tú me preguntas cuántos hijos tengo, son cinco hijos, ya como ellos me llamen o no me llamen, es su bronca... para mí siempre fueron mis hijos", dijo conmovido.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy