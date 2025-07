Golpe a Florinda Meza: Exponen manipulaciones de la actriz a 'Chespirito' en entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Florinda Meza, y el hoy difunto productor, Roberto Gómez Bolaños, fueron considerados una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo; sin embargo, el reciente estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo ha desatado una ola de controversias en torno a su relación. Periodista expone manipulaciones y celos excesivos a 'Chespirito' en entrevista.

Como consecuencia, han resurgido entrevistas pasadas en las que se sugiere que Meza mantenía una fuerte influencia sobre el comediante. Incluso, una periodista respaldó esta idea recientemente y compartió detalles de algunas escenas que, según su testimonio, evidenciarían el carácter dominante de la actriz. María Luisa Valdés Doria, conocida como 'Maguicha', rememoró pasajes personales junto a Florinda y Roberto ocurridas a principios de los años 2000, etapa en la que se consolidó como una de las figuras más relevantes en la cobertura de espectáculos de Televisa.

Durante una intervención reciente en su espacio dentro de Telediario, la reportera reveló que agendar un encuentro con el creador de El Chavo del 8 era una tarea complicada, ya que siempre se requería la autorización previa de su mujer: "Algunos que vivimos esa época sabemos, en realidad, quién es Florinda Meza. Lo vivimos. Nos gritoneó a nosotros. Cuando vivía don Roberto Gómez Bolaños, veíamos cómo manejaba la vida de Chespirito. Cuando uno quería entrevistar a Chespirito, se le tenía que pedir permiso a Florinda Meza, siempre".

Para ejemplificar el nivel de control que la actriz habría ejercido, Maguicha relató que Meza adoptó una actitud autoritaria durante su ceremonia civil en 2004. Según su testimonio, llegó incluso a excluir a antiguos miembros del elenco como Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre: "Me tocó la boda de Roberto Gómez Bolaños. Hubo una fiesta en el San Ángel Inn, una colonia al sur de la Ciudad de México. Ella ordenando qué era lo que se tenía que hacer. No parecía una boda, parecía una cena normal".

De acuerdo con su relato, la conducta de Florinda durante la celebración causó incomodidad incluso entre los hijos de Gómez Bolaños. Asimismo, señaló que la artista manifestaba molestia ante su presencia, asegurando que "les hacía gestos" en señal de desaprobación. Por si esto fuera poco, Valdés Doria recordó que durante aquella etapa logró forjar un vínculo cercano con Roberto, quien valoraba su labor periodística y le mostraba afecto. Pero en una anécdota ocurrida en el aeropuerto de la Ciudad de México, se señaló que Meza aparentemente hizo una escena de celos.

No dejaba que nadie se le acercara... (Era) una mujer muy celosa, muy insegura. Me acerco (porque) él ya no escuchaba del oído izquierdo. Entonces, voltea Florinda Meza y me dice: 'A ver, ¿qué le quieres preguntar? Primero dímelo a mí'", comenzó diciendo.

Pese a que Gómez Bolaños tenía la intención de responder, María Luisa aseguró que la intérprete no le permitió acercarse lo suficiente, limitando su interacción directa: "No quería que me le acercara tanto a don Roberto. Las preguntas se las decía a Florinda Meza y ella se las decía a su manera". Para finalizar, Maguicha se refirió al descontento manifestado por la artista ante la bioserie de Chespirito, y afirmó que los acontecimientos retratados en la producción corresponden a hechos que fueron públicos en su momento.

Nadie le puso una pistola para que anduviera con Quico (Carlos Villagrán), con el Profesor Jirafales (Rubén Aguirre), para que anduviera con (Enrique) Segoviano. Ella lo que quería era ir escalando hasta llegar con Roberto Gómez Bolaños, y lo cumplió", enfatizó Valdés Doria.

