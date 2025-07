Horóscopos de Nana Calistar para mañana 17 de julio: Así podrás cambiar tu día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si lo que estás buscando es cambiar tu fortuna, no te preocupes que has llegado al lugar correcto. Aquí te contamos qué recomiendan los astros para ti con las acertadas predicciones de Nana Calistar, así que no dejes de prestar atención y de tomar nota porque cosas buenas se acercan en el horizonte de cada signo del horóscopo zodiacal, ¿estarás entre los afortunados?

Aries

Cuida tu bienestar tanto por dentro como por fuera. Trata de mantener una conexión más cercana e íntima contigo mismo, porque te estás dejando mucho de lado.

Tauro

Después de la tormenta siempre sale el sol. Experimentarás buenos días de energía emocional, lo que te permitirá abrite a nuevas experiencias.

Géminis

Es momento de soltar aquella relación que no te dejó nada bueno. Dile adiós a las lágrimas y evita idealizar lo que ya fue; te estás perdiendo de lo que tienes en tu actualidad.

Cáncer

Todo está pasando muy rápido, trata de tomarte un tiempo para reflexionar sobre tu pasado, sobre todo en el amor. Alguien nuevo podría estar tocando a tu puerta y por estar sumergido en lo que ya fue, podrías dejarlo ir.

Leo

En el amor necesitas espacio para crecer. Deja de correr contra reloj, nadie te está apresurando, todo saldrá bien incluso si bajas el ritmo.

Virgo

Evita seguir forzándote, si las cosas no fluyen, no fluyen y eso no está mal. Recuerda que todos tenemos límites, incluso tú. Si estás dudando de algún proyecto o relación significa que se encuentra fuera de lugar en tu vida.

Libra

Una nueva persona podría llegar a tu puerta, pero necesitas soltar el pasado. Evita seguir intentando encajar donde no se requiere tu presencia, porque esto te alejará de lo que realmente estás destinado.

Escorpio

Alguien cercano a ti podría estar necesitando de tu ayuda. Procura estar presente tanto en lo físico como en lo emocional.

Sagitario

Ten cuidado con las personas falsas y quienes no respetan tu privacidad. También intenta dejar de lado la rutina en tus relaciones, necesitas algo de emoción en tu vida.

Capricornio

Un mal momento no puede definir todo, sobre todo en las relaciones. Reflexiona si realmente tu pareja está haciendo las cosas mal o tú estás en mood: drama queen. Los espacios entre los dos también son necesarios para crecer.

Acuario

Mantén el corazón firme, porque alguien podría decirte algo inesperado. Trata de escucharlo y evita ponerte a la defensiva. No tengas miedo.

Piscis

No cambies tu persona para intentar encajar, quienes realmente te quieren seguirán haciéndolo incluso si no eres cómo ellos desean. Darte valor a ti mismo hará que todo fluya.

Fuentes: Tribuna