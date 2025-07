Lalo España se pronuncia sobre la polémica de Florinda Meza por la serie de 'Chespirito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el 5 de junio de 2025 está en transmisión la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, la cual recibió el nombre de Chespirito: Sin querer queriendo y, con el paso de las semanas, se ha convertido en un rotundo éxito, pues tanto jóvenes como adultos hablan de la historia. Incluso se ha creado todo un debate sobre un personaje en especial, la comediante mexicana Florinda Meza García.

Es necesario destacar que el proyecto se transmite en la plataforma HBO Max y está producido por Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández. La trama busca abordar la vida del guionista desde que era muy joven, pasando por su vida familiar, cómo se convirtió en una estrella y, por supuesto, la parte amorosa. Es aquí donde todo se complica, ya que dejó a su esposa Graciela Fernández por la intérprete de la Chimoltrufia.

Este tema ha ocasionado que los internautas comenzaran a realizar memes e, incluso, le escriban comentarios negativos a Meza García. El asunto llegó a tal grado que la compararon con Karla Panini, quien es muy conocida por haber “traicionado” a su querida amiga Karla Luna. Pero la polémica no quedó ahí, porque también alcanzó a Ángela Aguilar, a quien ahora algunos llaman “la nieta de la viuda de Chespirito”.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños

Lalo España, quien en su momento soñó con ser elegido para protagonizar la serie Chespirito: Sin querer queriendo, aseguró que no siente ningún tipo de rencor ni celo profesional hacia Pablo Cruz, el actor que obtuvo el papel. Sobre Florinda Meza, Lalo no evitó referirse a la polémica que rodea a la actriz desde que salió a la luz la mencionada producción, ya que en redes sociales algunos la señalan de “robamaridos”. Al parecer, para el actor que dio vida al gracioso Germán en la serie Vecinos de Televisa, solo se trata de acciones que realizan los humanos, pues, a su forma de ver, todos tenemos una parte oscura.

Acto seguido, mencionó el clip que se volvió viral, donde Meza habla de los “defectos de Gómez Bolaños”, en alusión a los hijos y la esposa de Roberto: “Obviamente no voy a tapar el sol con un dedo, claro que se me hizo fuerte este video de los defectos. A cualquier ser humano se le hace fuerte, perdón, y no estoy hablando mal de la señora ni nada, simplemente es lo que es. O sea, se habla lo que es. Oye, ese video sí se me hizo gacho”, indicó.

Fuente: Tribuna/ Agencia México