Lucía Méndez niega hongo en los pulmones y amenaza con demandar a revista: "Es difamación"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, en una videollamada para Sale el Sol, acaba de dejar en claro que la están difamando y no piensa tolerar esa clase de situaciones, menos con cosas tan graves como adicciones a las drogas. La intérprete negó hongos en los pulmones, y de manera muy contundente amenazó con demanda a la revista que inventó estas situaciones.

El pasado martes 15 de julio, en TV Notas aseguraron que la reconocida actriz de Televisa estuvo al borde de la muerte, debido a que tenía en sus pulmones un hongo y no Covid-19 como ella dijo, asegurando que el problema fue la adicción que tiene a la marihuana, señalando que cada día se fumaría alrededor de siete porros de esta sustancia. Indignada, Lucía ha decidido salir a defenderse.

En entrevista en exclusiva para Gustavo Adolfo Infante, Méndez junto a uno de sus abogados y al médico que la atendió, dejó en claro que la estaban difamando, asegurando que en el pasado consumió cannabis, pero tiene años lejos de esto, y su hospitalización nada tuvo que ver con un hongo: "Es falso, es una difamación. Quiero decirte que yo jamás he dicho que no he probado el cannabis. Cuando yo era más joven me ayudó, me divirtió, pero en este momento es una gran difamación que yo haya llegado al hospital con un tumor por fumarme 7 porros de cannabis todos los días".

Lucía Méndez. Internet

Ante esto, la actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, declaró que está cansada de todos los rumores falsos en su contra, en especial las dichas por esta revista, por lo que incluso compartió el comprobante de su resultado de que tenía la mencionada enfermedad: "Estoy muy cansada y harta que esta revista ha tratado de mucha gente, a muchos de todo tipo, y mira, aquí está el comprobante de que tenía covid, porque dicen que yo no tenía Covid, pero aquí está el comprobante del hospital, porque yo no tengo por qué mentir".

Finalmente, la intérprete de Corazón de Piedra externó: "Sí voy a demandar, con mi abogada Daniela Lucio, que ya tiene preparado todo con todo su bufette". Por otro lado, el médico que la atendió, también desmintió el hongo, y dejó en claro que se realizaron muchos estudios médicos y no hay uno que avale dicha teoría: "Nosotros no basamos en la evidencia de diferentes estudios médicos, y lo que se evidenció durante la estancia de la sr. Lucía Méndez fue el Covid, no tuvimos evidencia de ningún otro germen".

Fuente: Tribuna del Yaqui