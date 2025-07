Mascotas encuentran hogar gracias a Krypto tras el estreno de la nueva película de 'Superman'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estreno de 'Superman' (2025), dirigida por James Gunn, ha sido uno de los eventos cinematográficos más esperados del año. Sin embargo, más allá del regreso triunfal del Hombre de Acero, quien se llevó el protagonismo emocional fue Krypto, el superperro que acompañó a Clarck Kenet. Su presencia no solo encantó a la audiencia, sino que generó un impacto social tangible: Un aumento sin precedentes en las búsquedas de adopción de perros en todo el mundo.

Según datos de Google Trends, desde el lanzamiento global de la cinta, la frase "adoptar un perro cerca de mi" aumentó un 513% mientras que otras como "adopción de perros rescatados cerca de mi" y "adoptar un Schnauzer" crecieron un 163% y 299% respectivamente. Incluso el interés por "adoptar un cachorro" subió un 31%.

Promovió una causa noble el rescate y la adopción responsable de mascotas

¿Quién es el Krypto de 'Superman' (2025)?

En esta nueva versión del universo DC, Krypto no es un perro común. Está inspirado en Ozu, un can rescatado por el propio James Gunn durante la escritura del guion, Gunn confesó que Ozu era un perro con problemas de comportamiento, difícil de entrenar y desconfiado de los humanos. Fue justamente este perfil el que dio origen a una pregunta clave: ¿Qué pasaría si un perro así tuviera superpoderes?.

La versión cinematográfica de Krypto fue creada mediante efectos visuales, y presenta un perro mestizo entre schnauzer y terrier, torpe pero entrañable, con habilidades sobrehumanas como el vuelo y la superfuerza. A pesar de sus travesuras, termina siendo fundamental para salvar a 'Superman' en varios momentos. Aunque en la película no se explica a fondo su origen, se revela que Krypto pertenece a Supergirl, quien aparece al final para llevárselo a otro planeta. Su mezcla de torpeza, nobleza y lealtad lo convierte en uno de los personajes más entrañables del filme, robándose escenas con su carisma y ternura.

El éxito de Krypto en Superman (2025)

El fenómeno de Krypto no quedó en la ficción. Tras el estreno, refugios de animales en Estados Unidos y otros países reportaron un incremento en visitas y solicitudes de adopción. Warner Bros, al ver el impacto, se unió a diversas organizaciones protectoras para lanzar campañas que cubrieron los gastos iniciales de adopción durante los primeros días de julio. Esta estrategia no solo aprovechó el furor mediático de 'Superman' (2025), sino que también promovió una causa noble: El rescate y la adopción responsable de mascotas.

Krypto no es nuevo en el universo DC. Apareció por primera vez en 1955, en los cómics como un perro kryptoniano enviado a la tierra por Jor, El, el padre de 'Superman'. A lo largo de las décadas, ha sido aliado de 'Superboy', 'Superman' y 'Supergirl', apareciendo en títulos como Adventure Comics, Superman: 'Secret Origin y DC Rebirth'. En televisión, fue protagonista de la serie animada Krypto the Superdog (2005–2006), donde vivía con un niño llamado Kevin y luchaba contra villanos como Mecanigato. En el cine animado, destacó en 'DC League of Super Pets' (2022), con la voz de Dwayne Johnson.

El éxito de Krypto en Superman (2025) ha sido tal, que Warner ya prepara una serie de cortometrajes animados. Se tratará de cuatro episodios para toda la familia que profundizarán en la personalidad, origen y aventuras de este icónico can. La aparición de Krypto representa un cambio importante en las historias de superhéroes. Lejos de la oscuridad o el cinismo que han dominado el género en años recientes, esta película apuesta por la empatía, la ternura y los vínculos afectivos.

Fuemte: Tribuna/Agencia México