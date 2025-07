¿Será padre? Tras salir del clóset, galán de Televisa llega a 'Hoy' con inesperada confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

En medio del proyecto que considera el más importante en su carrera, Juegos de Amor y Poder, pues su personaje interpreta a un hombre gay y tiene una pareja, Lambda en su reciente entrevista con TV Notas Daniel Delgado,

Estoy contento porque estoy con alguien con quien he estado por 24 años, cuando tu estas con un mejor amigo que las cosas van sucediendo que terminan juntos, se conocen a la perfección, y está padrísimo porque son 24 años de relación, que al final nos conocemos bien bonito y está bonito estar con tu mejor amigo

Los bebés se los voy a dejar a todas las personas que están aquí que quieren tener hijos, yo toda la vida lo he dicho, no quiero tener hijos, tengo una vida que se tiene que resolver de alguna forma y no me siento listo para ser padre, no tengo la atracción hacía la paternidad

Fuente: Tribuna del Yaqui