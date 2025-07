Shock en Televisa: Dalilah Polanco denuncia a actor de novelas de intentar abusar de ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Dalilah Polanco, recientemente brindó una entrevista en la que abrió su corazón sobre temas muy delicados en su vida, tal como lo fue el denunciar a actor de novelas, que quiso aprovecharse de su 'debilidad' e intentó abusar de ella. Sus declaraciones fueron tan impactante que logró dejar en completo shock a los millones de espectadores de Televisa.

Polanco hace un par de días fue confirmada como la séptima habitante de La Casa de los Famosos México 3, y desde su destape, se ha vuelto la sensación del público dado a que a lo largo de su carrera ha mostrado un encanto que la han hecho de las celebridades más queridas en México. Como parte de este destape, ha tenido diferentes entrevistas en las que ha hecho grandes confesiones.

Primeramente, la actriz de La Familia P.Luche, declaró que su papel dentro del reality será de alguien relajada, que va a ser completamente ella y va a ser dinámica, que pese a que lo tomará como unas vacaciones, va a trabajar mucho en darle al público diversión y mostrar su yo de verdad: "Entonces, pues, si te quedas con que estás metido en un lugar, pero voy a pensar cómo que me estoy yendo a una vacación, bien lejos y donde voy a tener que trabajarle mucho para que me den de comer".

Tras esto, le cuestionaron sobre el hecho de que en el pasado sufrió un traumático evento al casi ser abusada por un actor de Televisa, del que se ha negado a dar nombre, estremeciendo al responder que por ese evento ahora es tan fuerte, y su vida se rige por ella, por su fuerza: "En su momento decidí callarlo porque no pasó a mayores conmigo, pero sí fue un evento cierto. Es de ahí donde te digo 've a terapia, ¿de verdad se va a regir mi vida, por él?'", exclamó.

Finalmente, compartió con todos los que han pasado por algo similar, que no dejen que su vida gire en torno a lo sucedido, que se busque sanar y dar prioridad a lo que sé es y se quiere ser por uno mismo, no por lo que hace alguien que no sabe respetar ni a quienes ama: "Si tu vida será por el pend... que trató de abusar de ti y voy a ser quien soy por esa persona, le estoy dando demasiada importancia, no es tan importante, soy más importante yo, es más importante mi salud mental que una persona que no sabe respetar ni a su esposa".

Fuente: Tribuna del Yaqui