Tras rumor de nueva infidelidad a Ángela Aguilar, Pepe Aguilar descarta colaboración con Nodal

Ciudad de México.- Los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal regresaron a los titulares de la prensa debido a que recientemente se filtraron detalles de una presunta nueva infidelidad de parte del cantante sonorense hacia la intérprete de música ranchera. En los próximos días, la pareja estará cumpliendo su primer año de casados y fue Pepe Aguilar, padre de Ángela, quien habló de cómo han enfrentado la controversia los últimos meses.

El intérprete de temas como Miedo invitó a diversos medios a su rancho y fue desde ese lugar donde habló sobre las críticas que ha recibido su hija y Nodal, por tener un romance tan expuesto: "Las situaciones no han sido tan difíciles, las han hecho difíciles que ahorita en determinado momento todo es completamente público con las redes sociales", expresó el cantante. Conjuntamente, el artista criticó el papel de las redes sociales hoy en día.

Y también hay una moda en este país donde medios de comunicación agarran las notas de las redes sociales, y eso no se vale, porque las redes sociales, sepa Dios si dicen la verdad, o me dicen la verdad de qué están hablando, o lo que sea", agregó.

Asimismo, don Pepe confirmó que en su nuevo disco tendrá colaboraciones, pero descartó que haya alguna canción con Christian: "Mira, lo que te puedo adelantar no te puedo decir de los nombres porque tengo un NDA, como se llaman ahora, que no puedo decir nada. Pero sí te puedo decir que los que están cantando son jóvenes, la mayoría muy jóvenes y no cantan música mexicana. Y muchos de ellos tampoco son mexicanos".

Pepe Aguilar aseguró que Ángela está muy feliz con Nodal

No obstante, Pepe mencionó que en el futuro sí podría grabar con su famoso yerno: "Sí, yo creo que sí. En este disco, pues no, porque ya lo traíamos desde hace más de un año. Lo estamos trabajando, como vienen muchos artistas de diferentes géneros y que tienen unas agendas ocupaderrimas. Entonces cerramos ese disco desde antes de que supiéramos qué iba a pasar con Christian y conmigo".

Al respecto de cómo es su relación con Nodal, a casi 1 año de su boda con Ángela, el cantante nacido en Zacatecas dijo: "Ahora resulta que somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien". Y cuando le mencionaron el primer aniversario de bodas de los jóvenes, Aguilar no dudó en bromear acerca del supuesto contrato nupcial que habrían firmado: "Sí, ¿qué tal? Sí, me va a tener que pagar 12 millones de dólares".

Finalmente, y fiel a su estilo del humor, el patriarca de la dinastía Aguilar bromeó nuevamente sobre este tema y destapó cómo están los esposos tras más de 1 año de iniciar su romance: "¿O cómo estaba el rollo? ¿Qué habían inventado? No sé qué habían inventado, pero algo, o le pago yo o me paga él, no sé, pero felices que es lo que importa. Sí, felicidad, verlos felices, es lo único que importa".

Fuente: Tribuna