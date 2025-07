Yordi Rosado habló del caso entre la cantante Sasha Sokol y el productor Luis de Llano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, el caso de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano obtuvo la resolución de los tribunales a favor de la cantante, esto después de que él tuviera una entrevista con Yordi Rosado, en donde mencionaba que mantuvo una relación con ella, a lo que la exintegrante de Timbiriche corrigió, mencionando que en ese momento era una menor y él un adulto, lo que ocasionó diversas reacciones de la sociedad, además de una denuncia de parte de Sokol.

El entrevistador habló acerca del fallo dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que los comentarios de Llano en su video fueron el factor desencadenante para que la actriz hablara sobre la situación. “Creo que es algo muy importante en el país. Me da mucho gusto que el video haya sido importante, pero creo que aquí la labor principal es, por supuesto, de Sasha y de todo lo que hizo y todo el trabajo que hay detrás de esto, ¿no?", contestó el famoso.

El poder cambiar una ley, el poder lograr que un delito tan serio como es el abuso sexual ya no prescriba”, expresó Rosado.

Rosado resaltó el impacto del resultado final, destacando el valor de quienes han alzado la voz: “Yo creo que eso es algo que como país tenemos que celebrar y también saber que una víctima en cualquier momento puede hablar, decir y esperar el tiempo que necesite. Es algo fantástico. Me da mucho gusto que la plataforma haya funcionado para eso, pero el mérito completamente es más bien de Sasha y de todas las leyes y lo que se hizo, ¿no? Nosotros solamente fuimos un vehículo”.

Respecto a si tuvo que retirar la entrevista por asuntos judiciales, el presentador confirmó: “Sí, sí, por supuesto. Nosotros estábamos esperando la resolución, y una de las situaciones que se pedía era que se bajara el video. Fue exactamente como lo hicimos. A mí en realidad nunca me involucraron, nunca me llamaron para ningún juicio ni nada por el estilo. Entonces, yo siempre esperé que se siguieran las cosas en el rumbo que tenían que seguir”.

Sobre si ha tenido comunicación con la exTimbiriche después del fallo, puntualizó: “No, no, no, no he hablado con nadie. No nos hemos puesto en contacto. He sido muy respetuoso. Yo creo que cuando hay cosas legales hay que ser muy respetuoso”. Finalmente, ante la pregunta sobre si ha conversado con el productor Luis de Llano, respondió: “No, no hemos platicado absolutamente nada, pero bueno, les agradezco mucho”.

Fuente: Agencia México