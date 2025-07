Youtuber que humilló a Ángela Aguilar denuncia amenazas de Christian Nodal; así lo exhibe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El creador de contenido conocido como Zorrito Youtuber, acaba de emplear sus redes sociales, con la inesperada denuncia de amenaza por parte del polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, criticando que por meses ha humillado a Ángela Aguilar y jamás hizo nada para detenerlo, pero ahora que haba sobre él, le lanza mensajes de advertencia, incluso lo exhibió en Instagram.

Javier Mata, nombre real de Zorrito YouTubero, en los últimos meses se ha convertid en uno de los principales haters de Ángela, burlándose de las declaraciones que dio tras destaparse su relación con Nodal, en las que defendió a capa y espada a Cazzu, y también se lanzaba en contra de Christian, tachándolo de ser "infiel" y uno de los peores hombres que existen en el planeta tierra porque asegura no sabe amar.

En el pasado, incluso se peleó con Leonardo Aguilar, pues el hermano mayor de Ángela le mandó mensaje para defender a la joven, incluso la propia hija de Pepe Aguilar quiso confrontarlo, pero este solo la exhibió y volvió a humillarla con un extenso mensaje en el que en resumidas cuentas la llamó rompe hogares: "La hipocresía que te manejabas, que ante los medios les deseabas lo mejor y decías estar feliz por ellos y el bebé. Recuerda mi pelona que si a Cazzu la abandonó con todo e hijo, tú puedes esperar lo mismo".

Pese a estas peleas con los hermanos, el youtuber no ha parado y cada que tiene oportunidad se lanza en contra de la joven, sin embargo, hace un par de días reveló que sacaría un video en contra del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, lo que al parecer llegó a sus oídos y quiso tomar cartas en el asunto desde antes de que hiciera algo, y le mandó un mensaje por privado, en el que fue muy claro con su advertencia: "Conmigo no. Primer aviso".

Con esto, el creador de contenido no se quedó callado y en otro video desde su cuenta de TikTok, que ya se ha viralizado, destroza al creador de Adiós Amor por haber saltado en su contra por el simple hecho de que giró su atención a él de manera definitiva, ignorando el hecho de que tiene casi un año hablando pestes de la intérprete de Gotitas Saladas, tachándolo de poco hombre, y pedirle que mejor se enfocara en cuidar de sus padres y de su esposa, en vez de solo pensar en él.

Zorrito Youtuber exhibe a Nodal. Instagram @La_Camaleona_897

Fuente: Tribuna del Yaqui