¿Adiós Televisa? Pepillo Origel confirma su regreso a 'Ventaneando' por oferta de Pati Chapoy

Ciudad de México.- Sin duda alguna, uno de los conductores más emblemáticos de todo Televisa es Pepillo Origel, quien tiene casi tres décadas formando parte de la televisora más importante de México. Sin embargo, es importante recordar que Juan José Origel, nombre real del periodista, comenzó su carrera en la competencia, TV Azteca, a donde se encuentra a punto de volver.

Sí, el famoso conductor nacido en León, Guanajuato, confirmó de viva voz que pronto podría volver a los foros de la empresa del Ajusco, por invitación de la propia Pati Chapoy, quien fue su jefa en el pasado. Pero como se sabe, la relación entre ambos no quedó muy bien debido a que la jefa de espectáculos consideró que Origel traicionó al equipo del programa Ventaneando, cuando aceptó irse de un día para otro a Televisa.

Pepillo Origel confirma su regreso a 'Ventaneando'

Hace algunas horas, reporteros captaron a Pepillo llegando a grabar su programa Con Permiso, y lo abordaron para preguntarle si existe la posibilidad de que vuelva a trabajar en Ventaneando. El periodista fue contundente al señalar que no tomaría una oferta de trabajo en esa emisión ni en cualquier otra: "Yo quiero mucho a Pati y fui muy feliz con ella, pero quien me invite a trabajar a dónde sea, no voy ya, yo ya no voy a trabajar".

Sin embargo, Origel comentó que lo que sí haría es aceptar la invitación que le hizo Chapoy para ser parte del festejo por el aniversario número 30 de Ventaneando: "El día que estuvimos platicando me dijo 'en enero se cumplen 30 años de Ventaneando' y que me invitaba, y si me invita, voy, a festejar esa época tan bonita que tuvimos", dijo el periodista para confirmar que en unos meses más volverá a Ventaneando.

Pepillo Origel formó parte del elenco original de 'Ventaneando'

Sobre su negativa para ingresar de lleno al programa, el guanajuatense compartió que a su edad, no desea tener más compromisos laborales: "Yo ya no quiero trabajar, antes di que vengo". Asimismo, Pepillo abordó el tema de su retiro definitivo de la televisión, el cual había anunciado ya hace varios años: "Yo nomás estoy cumpliendo con el contrato que les dije hasta dónde", expuso Juan José.

Sin embargo, el compañero de Martha Figueroa no quiso adelantar la fecha exacta que marcará su adiós de la TV, porque ha recibido muchas críticas por haber postergado este momento: "Ya no digo cuándo, porque estoy que me voy y no me he ido, la gente hasta me dice 'ya no te creo'".

