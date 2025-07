De rivales a socias: Laura Bozzo se une a Irina Baeva en demanda a abogado y la defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de años de rivalidad, ahora, la polémica presentadora peruana, Laura Bozzo, acaba de dejar en claro que será socia de justicia de la reconocida actriz rusa, Irina Baeva, pues no solo se arrepintió de insultarla, sino que también ha salido en su defensa, la llama víctima y demanda en conjunto contra el abogado Gustavo Herrera, al cual acusan de haberlas violentado de manera mediática, restando su valor como mujeres con terribles comentarios.

Mientras que tenía un espacio de opinión en El Gordo y La Flaca, Bozzo destrozó a Irina y dijo que no la representaba como mujer, incluso afirmó que fue ella quién destruyó el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, palabras por las que fue demandada por la rusa y el mexicano. Ahora, después de cinco años de dimes y diretes, Irina ganó la demanda y al parecer la lealtad de Bozzo, pues ambas señalan al abogado de Soto de haberlas violentado en este proceso legal.

En una entrevista para Sale el Sol, la peruana acaba de confirmar que a partir de ese momento está del lado de Baeva y ve que solo fue una víctima del galán de Televisa, por lo que ahora se une en su demanda en contra del mencionado abogado: "Ya me uní, estoy con Ninel (Conde), estoy con Irina (Baeva), en mi caso tengo que reconocer que cometí un error con Irina, Irina no eras la persona a la que yo señalé. Ella fue una víctima más para mí de Gabriel Soto".

La exhabitante de La Casa de los Famosos México, afirma que ya ha hablado con la actriz de Vino El Amor y ha podido comprobar su inocencia, por lo que ahira reconoce su error, y piensa apoyarla en este proceso legal, resaltando las cualidades que ve en la también empresaria: "Ella es una chica joven que viene del otro lado del mundo sola y él la conquistó, y ella misma ha reconocido que Gabriel la engañó en varias oportunidades. Entonces, para mí, Irina es una víctima".

Finalmente, Bozzo recalcó que en su equipo también se encuentra Ninel Conde, declarando que el abogado dijo cosas que son una completa falta de respeto hacía todas ellas, y que caen incluso en violencia se género, y por eso es que no piensan dejarlo pasar y van a unir sus historias y fuerzas para que se haga justicia: "Y sí, me he unido con Irina y con Ninel, es una falta de respeto total. Este abogado debería estar preso por lo que ha dicho contra Ninel. Y vamos adelante con este proceso, ya nos pusimos de acuerdo. Yo no voy a parar hasta ver a este abogado Herrera en la cárcel".

Fuente: Tribuna del Yaqui