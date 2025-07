¿Diego Boneta y Belinda juntos en 'Mentiras: El musical'? Esto respondió el actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de fuertes rumores sobre su presunta participación en la nueva versión de 'Mentiras: El musical', Diego Boneta ha roto el silencio y desmintió cualquier vínculo con la producción que estaría preparando el productor Alex Gou, la cual también ha sido relacionada con figuras como Belinda, Danna Paola, María León y María José.

Durante un reciente encuentro con medios, Boneta respondió tajantemente al ser cuestionado sobre su posible ingreso al elenco: "No, no, no, no, no, no, no. Realmente no, no he oído nada de eso, pero me da muchísimo gusto todo el éxito que ha tenido", aclaró el actor, dejando en claro que no ha sostenido conversaciones con Gou ni ha sido considerado para interpretar al personaje de Emmanuel en esta renovada puesta en escena.

Diego Boneta aclara si estará en Mentiras: el musical junto a Belinda.

Más allá del teatro y la actuación, Diego Boneta atraviesa un momento especial con el lanzamiento de su primer libro, 'El misterio de Alejandro Velasco', una novela de suspenso que marca su debut como autor. "Esto es un thriller, esto es un poco… esto nace de un ejercicio que iba a hacer con un guion", explicó el también cantante, al hablar sobre el origen de esta historia literaria que tardó cuatro años en concretarse.

En cuanto a si la situación de los latinos en Estados Unidos lo ha motivado a redactar sobre la experiencia de los inmigrantes, Boneta fue claro: "Mira, por ahora estoy enfocado en la promoción de este libro, que fue algo que tardó 4 años en hacer, y estoy muy emocionado de poder estar aquí con la gente que compró el libro para ver qué piensan de esto".

El actor también habló sobre el enfoque cultural que desea transmitir a través de sus proyectos, alejándose de los estereotipos que suelen predominar en el cine y la televisión. "Creo que ya algo que es importante para mí como contador de historias es mostrar un México distinto que no se ha visto antes. O sea, ya hay muchas historias de narcotráfico y de inmigrantes y tal, y creo que México tiene mucho más que aportar", puntualizó.

Finalmente, Diego Boneta reflexionó sobre el impacto de las nuevas tecnologías, en particular de la Inteligencia Artificial, en las industrias creativas. El actor se unió a la creciente ola de artistas que han manifestado su preocupación por el uso de estas herramientas en la creación artística. "Creo que la Inteligencia Artificial pues no tiene alma y jamás va a tener. Entonces, cosas del arte que vienen de sentimientos y de emociones, creo que es arte por eso", concluyó.

Fuente: Tribuna