Imelda Garza Tuñón responde a Julián Gil tras advertencia en el caso con Maribel Guardia

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, recientemente ha brindado una entrevista para darle una contundente respuesta al galán de melodramas, Julián Gil, después de que este mediante varios medios de comunicación le mandó una advertencia sobre su caso legal contra Maribel Guardia. El histrión declaró que debería de pensar más en su hijo, José Julián Figueroa, y buscar un mejor lugar para que vea a su abuela.

El caso de Julián contra Marjorie de Sousa es sumamente conocido, por lo que cuando se le planteó el hecho de que Guardia solo podría ver a su nieto en un centro de convivencia del Gobierno, como el hizo en un inicio con Matías, el actor de Televisa, se mostró molesto y le mandó advertencia a Imelda que sería terrible para el niño y le aconsejó: "Antes de someter al niño a ese centro de convivencia, que entre, que entre ella como mamá que entre al centro de convivencia".

Ante esto, para las cámaras de Venga la Alegría, Imelda dejó en claro que en su caso ella no sabe que pasará y solo dio la idea por lo poco que sabía, pero aclaró que todavía con ese proceso falta mucho camino y todavía no se sabe que es lo que vaya a pasar, solo que será lo que sea mejor para su hijo con Julián Figueroa: "Yo no lo sé, yo desconozco, pero es un proceso muy largo y falta mucho tiempo para eso, no sé como vaya a ser, no sé como se vayan a desarrollar las cosas o si vamos a quedar en un punto en específico".

Por otro lado, declaró que en ese momento le preocupa más la felicidad de su pequeño, y por eso es que lo cambió de escuela, destacando que ha notado un cambio radical, en especial porque sus compañeros no le hacen bullying y se siente mucho más feliz y tranquilo: "Ahorita en esta nueva escuela ya no, ya gracias a Dios está más tranquilo, en estos meses yo he visto un gran avance, es un niño muy dulce, muy contento".

Finalmente, sobre el hecho de que Marco Chacón le habría sido una vez más infiel a la actriz de Corona de Lágrimas, Imelda declaró que no sabe nada de eso, que lo que ella dijo sobre el tema fue hace mucho y ahora en realidad no está enterada de lo que pueda ser: "Yo ese tema no lo voy a tocar de nuevo, ya lo toque hace mucho tiempo, y si están retomando este chisme, lo que yo supe fue hace mucho tiempo, ahorita no estoy enterada de la situación, ahorita, solo sé que la está apoyando como cualquier marido debe de hacer".

