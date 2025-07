Lo conoció a los 15 años: Nika confirma y habla de su relación amorosa con Alejandro Sanz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante de origen español, Nika, recientemente brindó una entrevista en la que finalmente confirmó su relación amorosa con el intérprete de la misma nacionalidad, Alejandro Sanz. La joven, declaró que la primera vez que conoció al intérprete de Corazón Partió', fue cuando ella tenía 15 años de edad, asegurando que fue después de un tiempo que eso cambió y tuvieron algo más.

Hace varias semanas atrás, Sanz estuvo en el centro del escándalo por unas declaraciones de Ivet Playà, una antigua fan y exasistente, que declaró que tuvo un romance con el cantante español cuando era menor de edad, acusándolo de abusar de su inocencia y aprovecharse de que era demasiado joven para solo usarla. Ahora, a poco de que el tema tomara un cause más calmado, Nika decidió hablar un poco de su experiencia.

La cantante Monika Rodríguez, conocida artísticamente como Nika, en una reciente entrevista reveló que ella conoció al intérprete de Amiga Mía, cuando solo tenía 15 años de edad, y el 26, pero que en ese momento todo se dio como fan y celebridad, destacando que poco después la naturaleza de su relación cambió y había momentos en que "no siempre fue profesional", sino que hubo tintes amorosos.

Aunque no dice si comenzaron cuando era ella menor de edad, la exconcursante de Operación Triunfo, declaró que a los 22 años fue cuando se transformó de forma definitiva ese relación, pero, tachó la experiencia de "dolorosa" y dejó en claro que no daría más detalles de esto: "Muchos años después entablé una relación con él. Con mi familia he ido a conciertos, le he llevado una maqueta, le he avisado de que iba a hacer el casting de OT. Y hasta aquí. Es un tema del que prefiero no hablar", cerró.

Ante esto, Mónika dejó en claro que ella ha llegado a donde está dentro de la música gracias a su esfuerzo propio, asegurando que el creador de A Qué No Me Dejas no ha tenido nada que ver, y aunque le reconoce la bonita conexión que tiene, no le debe nada, dejando en claro que tiene más de 13 años que ya no tiene contacto alguno con Alejandro, por lo que declaró que su carrera la construyó de manera independiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui