Lo reportaron moribundo: Se filtra estado de colaborador de 'Hoy' tras encontrarlo casi muerto

Ciudad de México.- Después de que se reportara moribundo el reconocido colaborador del programa Hoy y estilista mexicano, Pedro Montiel, recientemente ha sido el propio host de TV, el que ha decidido romper el silencio a los rumores y filtró su estado de salud actual verdadero, revelando si estaba alcoholizado o si le dieron una paliza como se rumora. En El Chisme TV se dijo que fue encontrado casi muerto en su hogar el pasado fin de semana y que luchaba por su vida.

El pasado martes 15 de julio, los presentadores Rodrigo Diéguez, Regina Castro y Rodrigo Fragoso, en una transmisión en vivo del programa anteriormente mencionado, aseguraron que el fin de semana que acaba de pasar, encontraron muy mal herido "con la tráquea rota" a Pedro, señalando que estaría a nada de perder la vida: "Está muy grave, tiene la tráquea rota, estuvo vomitando san… Lo encontraron aún con vida, pero está al borde de la muerte. Está en terapia intensiva".

Ante estas declaraciones y ser acusado de incluso haber recibido una golpiza por meterse en problemas con el alcohol, el colega de Galilea Montijo reapareció con declaraciones en TV Notas, donde puntualizó: "No me estoy muriendo. No estoy en terapia intensiva. Sí estuve muy grave, pero ya tengo una semana fuera del hospital". Y externó que se cayó fuera del Oxxo al ir en chanclas en medio de una tormenta.

Pedro destacó que al ir con la bolsa de víveres en una mano y en la otra su paraguas para cubrirse de la lluvia, se cayó en una pendiente resbalosa y no alcanzó a meter las manos para protegerse, destacando que fue un golpe tremendo del que aún tiene secuelas, pese a que sucedió el 24 de junio: "Mi cara se fue directo contra el cemento. Tengo fotos donde se ve claramente que son raspaduras, no golpes de puño. Tengo la piel muy sensible y me salieron moretones por todos lados, incluso con solo frotarme con los dedos".

El integrante del matutino de Televisa declaró que sí tuvo síntomas similares a una inflamación cerebral, como visión doble, fatiga extrema y problemas de memoria, incluso menciona que casi necesitó de una transfusión de sangre, pero, declaró que fue por su caída, no por una golpiza ni por lastimarse solo o adicciones: "Nunca he negado que tuve problemas con el alcohol y me interné para rehabilitarme. Pero no recaí. La gente ve el árbol caído y le hace leña. Dijeron que estaba borracho y que por eso me caí, pero fui al Oxxo por tortillas y queso, eso fue todo. No había alcohol de por medio".

Sé que los programas necesitan notas y que a veces exageran. Pero yo ya no quiero que mi carrera de 23 años en moda se relacione con chismes", concluyó.

