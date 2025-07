Luto en la música: Muere cantante que estuvo 17 veces en el psiquiatra; este fue su último mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la música de nueva cuenta está de luto debido a que este jueves 17 de julio se confirmó la muerte de una reconocida cantante, quien durante las últimas semanas enfrentó diversas complicaciones de salud y se alcanzó a despedir de sus fans con un último mensaje. Se trata de la famosa Connie Francis, intérprete de la exitosa canción Pretty Little Baby, que se volvió viral en Tik Tok el pasado 2024.

De acuerdo con la información revelada, la intérprete originaria de Nueva Jersey falleció la madrugada del 17 de julio de 2025 a los 87 años, tras ser internada por intensos dolores que venía sufriendo desde semanas atrás. El encargado de dar la noticia fue su amigo y representante Ron Roberts, presidente del sello Concetta Records, mediante un emotivo mensaje en redes sociales.

Connie saltó a la fama en 1958 con el tema Who's Sorry Now?, que se volvió un éxito tras sonar en el programa American Bandstand. Fue la primera mujer en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100 con Everybody’s Somebody’s Fool en 1960, y repitió con My Heart Has a Mind of Its Own y Don’t Break the Heart That Loves You. Su estilo multifacético la llevó a grabar en más de doce idiomas, como español, italiano, alemán y hebreo, y vendió más de doscientos millones de discos en su carrera.



Su catálogo musical incluye cuarenta y un álbumes de estudio, dos en vivo, 33 recopilatorios y 76 sencillos. Entre sus discos más recordados figuran Connie Francis Sings Italian Favorites (1959), Sings Spanish and Latin American Favorites (1960), Sings Jewish Favorites (1960) y Follow the Boys (1963), que también dio nombre a una película que protagonizó.

Desafortunadamente, la estadounidense vivió varias tragedias a lo largo de su vida. Sufrió una violación, también perdió temporalmente la voz en 1977 tras una cirugía nasal, además de que en los inicios de los 80's su hermano George fue asesinado. En esa época, Connie también acabó 17 veces en clínicas psiquiátricas y sobrevivió a un intento de suicidio. Más adelante le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y se convirtió en activista de la salud mental y de los derechos de víctimas de violencia.

En un giro inesperado, su canción Pretty Little Baby, lanzada en 1962 como lado B del sencillo I’m Gonna Be Warm This Winter, se volvió viral en TikTok en 2024, superando los 17 mil millones de reproducciones. Francis se mostró sorprendida: "Ni siquiera recordaba haberla grabado. Pensar que una canción que hice hace 73 años está tocando los corazones de millones es impresionante".

En julio de 2025 fue ingresada por una fractura pélvica y fuertes molestias físicas. Aunque inicialmente parecía recuperarse, su estado empeoró en pocos días. Su última publicación en redes fue el 4 de julio, agradeciendo a sus seguidores por sus oraciones. Fue mediante Facebook, el pasado 5 de julio, cuando Francis envió un mensaje por el Día de la Independencia de EU pero también para hablar de su salud:

Hoy me siento mucho mejor después de una buena noche... Gracias a todos por sus amables pensamientos y oraciones", dijo Connie.

Fuente: Tribuna