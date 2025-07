¿Marimar Vega, lo sabía todo? La actriz de Televisa habla de abuso a Luis Ernesto Franco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Marimar Vega, se pronunció sobre las recientes declaraciones de su exesposo, Luis Ernesto Franco, quien reveló que sufrió abuso sexual en su infancia y que incluso intentó quitarse la vida. La actriz de Televisa, conmovida, aseguró comprender las razones por las que el actor resolvió exponer tan delicado episodio de su existencia, y confiesa lo apoyó en todo lo que pudo.

Mediante una entrevista para medios como Sale el Sol, Marimar expresó con sinceridad que ella y su exesposo fueron grandes amigos antes de casarse y ahora separados, por lo que declara que supo lo que pasó y por supuesto que ambos se han apoyado en sus respectivas luchas: "Vino a mi podcast, yo fui a su podcast. O sea, él y yo estamos muy metidos en todos estos temas de la salud mental y de compartir estas cosas justo para acompañar a los demás. O sea, no desde un lugar de chisme y entiendo perfecto desde qué lugar lo hizo".

Al preguntarle si conocía esta situación mientras estuvieron casados, Vega fue clara: "No, no, no". Sin embargo, subrayó que dialogar de estos asuntos puede ser reconfortante para quienes han vivido procesos difíciles. Tanto ella como Franco han utilizado sus medios para abordar experiencias personales y generar comunidad: "Mira, yo creo que hoy la vulnerabilidad es un superpoder. O sea, creo que tiene que ver con la valentía, pero también creo que se te acercan los demás".

Todos nosotros nos acercamos más porque es la única manera en que la gente se sane, que es hablando desde tu verdad. Y creo que no todo el mundo lo tiene que hacer, pero quien lo hace, te aseguro que experimenta una liberación cañona", afirmó.

Por otra parte, La actriz de Mar de Amor abordó la difícil postura de no convertirse en madre, una determinación que, según confesó, le ha traído paz y autonomía: "En cuanto decidí y dije: 'realmente no quiero. Hoy, a mi edad, ya no quiero'. No sabes qué libertad siento, qué libre me siento y estoy muy feliz con mi decisión. Pero fue difícil llegar a ella porque te da miedo arrepentirte, obviamente".

La protagonista de Dra. Lucía: Un don extraordinario también expuso que tras su divorcio a los 35 años optó por congelar sus óvulos, aunque aún no tiene claro qué hará con ellos: "Fue una decisión en conjunto. No he decidido qué hacer con ellos, es raro, no sé".

Fuente: Tribuna del Yaqui