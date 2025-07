Melanie Carmona saca las garras por su papá y lanza fuerte mensaje en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, Melanie Carmona brindó una entrevista para el programa Ventaneando, donde fue cuestionada sobre diversos aspectos relacionados con sus famosos padres, Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Lo que dijo la joven celebridad sorprendió a todo el mundo, pues contó que la exestrella de Límite tendría una clara ambición: convertirse en abuela, algo que parece causarle gracia a ella.

Primero que nada, Melanie fue cuestionada sobre los rumores que indican que Cruz Martínez estaría preparando una contraofensiva legal con la finalidad de limpiar su imagen tras ser denunciado por el delito de violencia familiar, a lo que ella respondió que es un tema que ignoraba: “No sabía, la verdad”, indicó la joven. Por otro lado, se le preguntó a la celebridad si tenía planes de boda, a lo que ella reveló que su mamá, Alicia Villarreal, estaba muy interesada en convertirse en abuela: “Mi mamá ya me está casando y me está embarazando también. Ya le urge”, reveló la estrella.

Y es que todo parece indicar que la cantante de Ay papasito está haciendo todo lo posible por despertar el instinto materno de su hija, pues según Melanie, frecuentemente recibe videos de su madre en los que aparecen niños, recalcando: “Ella ya quiere ser abuela. Y yo creo que mi papá igual y no me lo dice”. A partir de aquí, la charla se desvió hacia la carta que Alicia le entregó a la Chicuela, en la que relataba un evento violento que vivió con Arturo Carmona.

Melanie reveló que no estaba enterada del asunto y también dejó en claro que las cosas pueden llegar a malinterpretarse, recordando una anécdota en la que ella misma estuvo en el ojo del huracán por cosas que ha compartido a través de redes sociales. La más notable de ellas ocurrió cuando sus palabras fueron relacionadas con Blanca Martínez, cuando en realidad la joven cantante no estaba hablando de ella.

Finalmente, Melanie se encargó de defender a su progenitor respecto a su presunta relación con actos violentos en contra de Alicia, señalando que no es algo de lo que ella pueda hablar, porque no está segura de que las cosas hayan ocurrido tal y como se estaban propagando a través de los medios de comunicación: “La verdad, yo conozco a mi papá, sé la clase de hombre que es. Lo que sucedió en su momento no me consta. La verdad, yo no estuve ahí. Y me quedo con lo que mi papá es hoy en día, y con eso estoy tranquila”.

