Salió del clóset: Tras beso lésbico, villana de Televisa hace íntima confesión en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las telenovelas, quien inició su carrera en Televisa hace más de 23 años, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans al aparecer dándose un tremendo beso con otra mujer y pocos días después, al salir del clóset. Luego de dar esta reveladora noticia, ahora la actriz nuevamente dejó en shock a su público al hacer una íntima confesión frente a las cámaras del programa Hoy.

Se trata de la guapísima Sabine Moussier, quien es conocida por haber participado en exitosos melodramas del Canal de Las Estrellas como El Privilegio de Amar, Piel de Otoño, Abismo de Pasión, Que te perdone Dios, Corazón Guerrero y Perdona nuestros pecados. Debido a que tiene dos años sin aparecer en las novelas, actualmente la artista con raíces alemanas se encuentra triunfando en el teatro con la puesta en escenas, Brujas.

En esta obra, Sabi tiene fuertes escenas y una de ellas es darse un apasionado beso con Cecilia Galliano, el cual ha dejado con la boca abierta a más de uno. Sin embargo, eso no es todo, ya que días atrás, la actriz de 56 años confesó que salió del clóset hace poco e intentó tener un romance con otra mujer, pero desafortunadamente las cosas no salieron tan bien.

Sabine Moussier tiene una escena de beso con Cecilia Galliano

En ese sentido, reporteros del programa Hoy buscaron a Moussier para cuestionarla acerca de la polémica que ha surgido a raíz de su tremendo beso con la conductora argentina y sus declaraciones sobre enamorarse de una persona del mismo sexo: "La verdad es que para mí lo que importa es la persona, no me importan los sexos, me importa la maldad y el alma, me importa la deslealtad, me importan otras cosas", dijo contundente.

Además, la actriz mexicana-alemana se dijo muy honrada de poder ser parte del elenco de Brujas, una obra con la que siempre soñó. Por otro lado, Sabine fue cuestionada acerca de la nueva versión que se hará sobre El Privilegio de Amar, que se llamará Los Hilos del Pasado, y recordó el éxito del melodrama original: "Lo único que digo es 'gracias Dios', porque yo pude estar en ese proyecto que fue un gran proyecto, que reventó con todo, nos peleamos por el rating con un Mundial o las Olimpiadas".

Además, le deseó el mejor de los éxitos al elenco encabezado por Yadhira Carrillo y Eduardo Santamarina bajo la producción de José Alberto Castro: "Lo único que deseo, que es una producción del 'Güero' Castro, es que le vaya increíble, que le vaya bien, porque todos merecemos que por nuestro trabajo nos vaya bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui y YouTube Programa Hoy