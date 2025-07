Se volvió hombre: Tras debut en TV Azteca, actriz descarta volver a las novelas de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz mexicana, quien en el pasado sorprendió a sus fans luego de que se volvió hombre y apareció irreconocible, nuevamente se apoderó de la atención de la prensa debido a que hace algunas horas confirmó que no tiene planes de volver a las novelas de Televisa, luego de haber hecho la última hace 12 años. Durante este tiempo fuera de San Ángel, la artista aprovechó e hizo su debut en TV Azteca.

Se trata de la también cantante Kika Edgar, quien saltó a la fama gracias a su trabajo en melodramas como Primer amor... a mil por hora y Clap...El lugar de tus sueños. Ya con unos años como actriz, la tamaulipeca se sumó al elenco de Contra Viento y Marea, donde se volvió hombre interpretando a dos personajes: 'Regina Campos' y 'Álvaro Serrano'. Tras quedarse sin contrato de exclusividad y hacer su último melodrama en Televisa en 2013, Kika llegó a la empresa del Ajusco, debutando a través de la novela Nada Personal.

Debido a que demostró ser una gran intérprete, miles de sus fans desean verla otra vez en la pantalla chica. Desafortunadamente, la misma Kika acaba de descartar esto suceda pronto, pues afirmó que su prioridad en este momento es la música: "Esta es mi casa y en algún momento, si tenemos el tiempo y se ajusta todo, estaría increíble...", respondió en una entrevista exclusiva con el programa Hoy.

A Televisa siempre la he considerado mi familia, el inicio de mi carrera muy cobijada, yo les tengo tanto cariño", añadió.

Kika Edgar comenzó su carrera en la actuación

Además, Edgar recordó que Mentir para vivir fue su último proyecto en el Canal de Las Estrellas: "En 2013 fue la última novela que hice yo para mi familia de Televisa". Posteriormente, la artista de 40 años admitió que ha tenido múltiples ofrecimientos para volver a actuar, sin embargo, ella ha decidido no aceptarlos: "Ha faltado un poco de tiempo de mi parte, propuestas sí han habido, sin embargo, he tenido una agenda apretada que me limita a estar de lleno, pero esperemos que en algún otro momento".

Kika, quien además ha hecho teatro musical, se dijo confiada en que en el futuro pueda regresar a las novelas: "Siempre he pensado que los tiempos son los justos para cada uno de los proyectos en los cuales yo estoy, ahorita tengo muy claro que todo se va inclinando hacia la música". Finalmente, Edgar le contó a los reporteros del matutino Hoy que aunque comenzó su carrera actuando, su mayor sueño siempre ha sido ser cantante:

Siempre mi inquietud fue la música antes que la actuación... pero todo esto tiene un proceso", explicó.

Kika Edgar no descarta volver a las novelas

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy