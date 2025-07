Shanik Berman arremete contra actrices de Televisa y Andrea Legarreta la pone en su lugar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Andrea Legarreta, decidió no quedarse callada y en pleno programa al aire de Hoy, decidió poner en su lugar a la polémica periodista de los espectáculos, Shanik Berman, después de que esta arremetiera contra actrices, de Televisa, cantantes o solo mujeres que no se hagan arreglitos estéticos, porque considera es dejarse ser fea.

Durante la sección de Desayunando y Chismeando, pasaron en el matutino unas declaraciones de Arleth Terán con respecto al hecho de que ella no está en contra de aquellas personas que optan por darse una ayuda con los procedimientos estéticos para retrasar el paso del tiempo en el rostro y el cuerpo, pero destacando la importancia de hacerlo en medida y de manera en que no afecte la carrera.

Después de esto, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, fiel a su estilo polémico, declaró que las mujeres, actrices o no, están mal si no creen en la cirugía estética o los procedimientos para verse mejor, declarando que en su opinión, el n darse esa ayuda es dejarse convertir en una mujer fea: "No le hagan caso a esas mujeres, que dicen que envejecer con dignidad es con la arruga sobre la arruga, eso ya es hacerse fea".

Andrea y Shanik discuten en Hoy. Captura del canal de YouTube de Hoy

Ante esta situación, la actriz de Amanecer, decidió ponerle un alto y declarar que todas las mujeres son hermosas y tienen el derecho de decidir, además de destacar que hay mucha belleza en el medio que tienen más de 60 años y no han ocupado de nada de esos arreglos estéticos: "Cada quien tiene derecho a envejecer como quiere. Oye hay muchas mujeres en el medio que ya tienen 70 y te das cuenta que no se han hecho nada y se ven hermosas, ¿qué es eso güera?".

Para finalizar, Andrea mencionó que el bótox o algunos de los procedimientos para retrasar el envejecimiento en realidad luego salen perjudicando más, porque se van llenado y se deforman o cambian tanto que ya nadie las reconoce y a veces se quedan hasta sin expresiones: "Hay unas que se llenan de cosas y ya no se le notan, también muy su rollo, pero luego ya ni se parecen, pasan los años y ahora sí dices '¿quién es esta señora?'".

Fuente: Tribuna del Yaqui