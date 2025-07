¿Susana Zabaleta, tiene cáncer? Matías Gruener rompe en llanto y hace una dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante en ascenso, Matías Gruener, que es mayormente conocido por ser el hijo de Susana Zabaleta, acaba de causar una gran preocupación entre sus fans, ya que rompió en llanto y lo exhibió en sus redes sociales junto a un mensaje en el que hace una dura confesión, que causó una gran conmoción entre sus seguidores, ¿acaso confirmó que la actriz de Televisa sí tuvo cáncer?

Hace una semana, Francisco Céspedes aseguró que hace un par de años la reconocida cantante enfrentó un complicada lucha en contra del cáncer, señalando que era un linfoma y que por más de un año se enfrentó a este reto completamente sola, ya que no deseaba que saliera de su círculo más cercano esta información. Hasta el momento, Zabaleta ha dejado muy en claro que es una rotunda mentira y que gracias a Dios no tuvo que pasar por ello.

Pero ahora, en medio de informes de que supuestamente la actriz de Spamalot mentiría, pues la periodista Martha Figueroa secunda lo informado por Francisco, Matías, el hijo de la mexicana, acaba de aparecer mediante su cuenta de Instagram con una alarmante imagen. En dicha foto, se le puede ver con el rostro bañado en lágrimas, mientras que ve hacía la cámara sin una sonrisa, demostrando que son lágrimas de dolor.

Afortunadamente, el llanto no es por cuestiones de salud física de la actriz de Fuego en la Sangre, pero por desgracia es por cuestiones de salud mental, ya que quiso exponer que pese a que se piense que lo tiene todo y no hay motivos para que esté triste, realmente él tiene problemas y también ha estado devastado y ahogado en un abismo, debido a problemas de salud mental: "En un mundo donde todos aparentan estar bien, yo vengo a decirte la neta: yo también he estado mal. Ansiedad, comparación, tristeza, soledad… todo eso también forma parte del camino, aunque nadie lo diga", externó.

El joven cantante, externó que ahora, busca mostrar este lado suyo para que comprendan mejor su nueva canción 444, en la que habla precisamente de que a veces está bien no estar bien y buscar ayuda, buscar quién te levante en esos momentos en el que parece que todo se viene encima: "Vivimos tiempos donde te juzgan por ser tú, donde todo se ve perfecto en redes, pero por dentro mucha banda se está cayendo a pedazos. Esta rola es mi forma de mostrarme real. De decirte que no estás solx. Que sentirte mal no te hace débil, te hace humano".

Y que aunque ahorita todo pese… todo pasa. Siempre pasa. Gracias por dejarme compartir esta parte de mí. Si alguna vez te has sentido así, esta canción es para ti", concluyó.

