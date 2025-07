VIDEO: Captan a pareja de infieles en concierto de Coldplay; así intentaron huir

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- Los conciertos son momentos especiales entre fanáticos y artistas, en los que los famosos siempre buscan la manera de hacer que su audiencia se lleve una anécdota que podrá recordar por el resto de su vida. Este hecho fue el que la afamada banda Coldplay logró durante su concierto más reciente en Boston, Estados Unidos, en el Gillette Stadium, hasta donde llevaron su gira Music of the Spheres, pero no por las razones adecuadas.

Todo ocurrió mientras la agrupación tocaba su famoso tema Viva la Vida, cuando a Chris Martin se le ocurrió hacer que el público participara en una dinámica con la Kiss Cam. Dicha actividad consistía en dejarse ver disfrutando del concierto o viviendo un momento romántico con su pareja (si es que la llevaban). Hasta aquí, todo bien; sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando el dispositivo captó a un par de personas en el área preferencial.

La pareja se encontraba disfrutando del concierto junto a todos los fans

Créditos: X @instaagrace

En las imágenes (que ya se viralizaron en redes sociales) se puede apreciar a la pareja en cuestión disfrutando de la canción; él la está abrazando a ella por detrás, en un momento de intimidad. Lo gracioso ocurrió justo cuando se percataron de que eran captados por la cámara, pues la mujer procedió a cubrirse el rostro, mientras que él no hizo más que tirarse al piso para evitar ser visto. Esta situación desató las risas entre el público.

Como era de esperarse, los hechos no pasaron desapercibidos para Chris Martin, quien aumentó el nivel del bochornoso momento y declaró: “Oh, miren a estos dos… o están teniendo una aventura o son muy tímidos”. Por su parte, la mujer escapó del lugar, al igual que el hombre. Dado que Internet no perdona, la gente rápidamente rastreó a la curiosa pareja, dando así con que se trataba del CEO de la millonaria empresa de tecnología Astronomer y la directora de Recursos Humanos.

Según se indica, ambos están casados, aunque ¡no entre ellos! Resulta ser que el sujeto tendría una esposa y dos hijos en Nueva York, mientras que ella también tendría una relación formal, lo que significa que, en efecto, Chris Martin tenía razón: los dos mantenían una aventura que terminó por ser revelada al mundo de la manera menos esperada posible. Hasta el momento, se desconoce qué ocurrió con estos pilluelos.

Fuentes: Tribuna