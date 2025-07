¿Al borde de la muerte? Conductora de Televisa habla de su preocupante estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de Televisa e influencer mexicana, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, acaba de romper el silencio sobre los rumores alrededor de lo que ha sido su preocupante estado de salud,

La reconocida expresentadora de Sabadazo, desde que saltó a la fama ha sido una mujer que tiene una figura curvilínea, por lo que no se sentía 100 por ciento segura de ella, y eso ocasionó que se sometiera a diferentes cirugías estéticas para verse más delgada, además de aumentos y levantamientos en la zona de los pechos y los glúteos, sin embargo, siempre dijo que no había alcanzado su cuerpo ideal.

En medio de su lucha contra esta situación, hace varios días, tras meses desaparecida de redes sociales, a través de su cuenta de Instagram apareció con una imagen que despertó preocupaciones, ya que lucía en extrema delgadez, por lo que comenzó a especularse que podría encontrarse enferma, así que le cuestionaron que era lo que estaba pasando. Tras varios días, la presentadora decidió romper el silencio.

Gomita preocupa por su delgadez. Instagram @gomita

A través de un mensaje en las historias de sus redes sociales, la exhabitante de La Casa De Los Famosos México, compartió que su delgadez no es que está enferma, sino que actualmente se encuentra en un proceso de sanación espiritual, en la que ha sacado tanto que cambió hábitos y bajó de peso: "Un llorar esta mañana, pero con mucha paz, he soltado muchas cosas en este proceso, estoy por cumplir 1 año de este proceso. Y por eso he bajado tanto de peso. Muchas emociones que he sacado, muchas heridas han sanado".

Finalmente, Gomita declaró que actualmente su relación con Dios la ha hecho sanar y entender muchas cosas, que ahora sabe que terrenalmente hablando no tuvo un buen padre, pero en los cielos tiene al más amoroso y ahora con su guía y mando ha aprendido a amarse y amar más al prójimo: "Solo mi relación con Dios es quien ha llenado cada vacío, y por eso ha cambiado mi cuerpo y mis hábitos. Tuve un padre terrenal 0 amoroso. Pero tengo un Padre en el cielo que me ama y me enseñó a amar y perdonar a los que no me han amado y respetado".

Gomita habla porque bajó de peso. Instagram @gomita

Fuente: Tribuna del Yaqui