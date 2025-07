¿Amenazó con demandarla? Cazzu dice porqué no escribe canción de odio a Christian Nodal

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La cantante de trap argentina, Cazzu, se pronunció sobre su rompimiento con Christian Nodal, quien a la postre confirmó su relación con Ángela Aguilar. Como nunca antes, y de manera muy contundente, finalmente aclaró porqué no hace canción de odio en contra del padre de su hija, pese a la tan mala manera que se dice le pagó todo su amor, ¿acaso el mexicano la amenazó con demandarla?

En entrevista con Mario Pergolini, la trapera fue elogiada por la forma comprensiva en la que ha manejado la situación, sin mostrar rencor hacia el polémico creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos, que se casó solo un par de meses de haber confirmado su ruptura amorosa: "Con todo respeto, por si alguien no sabe la historia: se separó, pero armó una nueva pareja. Él es el padre de la hija y ella dijo: 'Yo la verdad que me parece bien que hayan hecho una vida'. Más o menos eso entendí", comentó el conductor.

Ante el relato de Pergolini sobre su reacción, la intérprete de Nena Trampa dejó claro que no guarda resentimiento por esta situación, y con honestidad respondió: "Yo creo que no, o sea, como (odio) no". Además, rechazó la sugerencia del entrevistador sobre componer un tema cargado de despecho: "Le tendría que haber hecho una canción, así: 'te odio, te detesto, si te agarro, te cag... a trompadas'. Yo lo hubiese hecho", bromeó Pergolini, a lo que Cazzu replicó entre risas: "No, boludo, no, porque no lo siento aparte".

La intérprete de La Cueva y Dolce, también reflexionó sobre su filosofía tras la ruptura: 2A mí me encanta ser una persona libre… Sí, me obligaron, pero…", expuso, dejando entrever que, pese a las circunstancias difíciles, ha aprendido a soltar y seguir adelante. Cuando Mario le preguntó si ahora se considera completamente independiente, ella respondió con seguridad: "Estoy libre. Voy libre total por la vida, sin peligro".

En cuanto a su regreso a la música, la creadora de Con Otra admitió que aún no ha retornado a los escenarios, pero se encuentra lista para volver con más fuerza: "Todavía no he salido de gira… Mira, yo tuve un impasse grande de tocadas, de salir a tocar. Me quedé embarazada, nació mi hija, bueno, me separé y ahora recién estoy por salir a tocar de nuevo. Soy un peligro", dijo con una sonrisa, mostrando su entusiasmo por retomar su carrera artística.

La artista de 31 años destacó que la pausa en su carrera fue necesaria para priorizar su maternidad, con su pequeña Inti Nodal Cazzuchelli, y procesar los cambios en su ámbito personal. Ahora, con un nuevo capítulo por delante, promete llevar toda su energía y emociones a sus próximas presentaciones en vivo.

